مهاجمة آبار النفط.. تكتيك داعش الجديد قبل الانتخابات العراقية

كثف تنظيم داعش هجماته ضد المنشآت النفطية العراقية في محافظة كركوك شمالي البلاد، وسط تحذيرات من تصاعد قوته؛ ما يمهد لسيطرته على مناطق في البلاد.

وخلال أقل من شهر، تعرضت حقول نفط في محافظة كركوك إلى هجمات بالعبوات الناسفة؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا من القوات العراقية العاملة في حماية تلك المنشآت.

وتقع الآبار في منطقة تسيطر عليها بعض الفصائل المسلحة التي تزايد وجودها في تلك المنطقة، بعد استفتاء إقليم كردستان على الانفصال عام 2017.

وقالت وزارة النفط في بيان أمس الأربعاء: ”تعرض حقل باي حسن في محافظة كركوك إلى اعتداءات إرهابية، أسفرت عن تفجير البئرين 183 و177 واستشهاد وجرح عدد من القوات الأمنية وشرطة الطاقة“.

وأثارت تلك التفجيرات، تساؤلات عن سبب الهجمات المباشرة لتنظيم داعش على المنشآت النفطية، وفيما إذا كانت لدى التنظيم المتطرف أهداف أخرى، يسعى لتحقيقها جراء ذلك.

وتصاعدت التحذيرات من خطورة تلك الهجمات على الملف النفطي والأمني، خاصة وأن تلك الحقول واقعة في مناطق مرتبكة أمنيا، وبعيدة عن المدن نسبيا، وهو ما يعقد ملف حمايتها.

وكان ”داعش“ أعلن الشهر الماضي، مسؤوليته عن تفجير بئرين في الحقل نفسه، وفقا لبيان نشره على قنواته في تطبيق تلغرام.

بيئة جغرافية معقدة

ويرى النائب عن محافظة كركوك، أرشد الصالحي، أن ”بيئة المدينة وجغرافيتها المعقدة وتضاريسها، تمكن تلك المجموعات من تنفيذ هجماتها الإرهابية، وهو ما يحتم على الحكومة الاتحادية، تعزيز القوات الأمنية في تلك المنطقة، وتكثيف انتشارها لرصد ومنع أي عمليات قد يقدم عليها تنظيم داعش“.

وأضاف الصالحي لـ“إرم نيوز“ أن ”هناك فراغا أمنيا في تلك المنطقة، حيث ترغب قوات حرس الإقليم بالعودة إليها بعد انسحابهم منها بسبب استفتاء الانفصال، لكننا نرى ضرورة إيجاد قوات من الحكومة الاتحادية، أو من الحشد العشائري، وليس من إقليم كردستان، إذ يجب إبعاد ملف أمن الحقول النفطية عن النزاع السياسي وتصفية الحسابات“.

ولفت إلى أن ”تلك الهجمات ستنعكس سلبا على ملف الأمن الانتخابي، وتوصل رسائل بأن الوضع غير آمن، وهو ما يحتم اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة“.

وأقدم مسلحون، الشهر الماضي، على تفجير الأنبوب الناقل بالقرب من قرية شرنو، التابعة لقضاء دبس غربي كركوك، باستخدام عبوتين ناسفتين، أدتا إلى إلحاق أضرار مادية بالأنبوب واشتعال النيران فيه.

وكانت حقول النفط في محافظة كركوك، تخضع لسيطرة حكومة إقليم كردستان، لكن القوات العراقية سيطرت عليها عام 2017، ضمن إجراءات عقابية فرضتها.

وأبرز تلك الحقول التي سيطرت عليها القوات الاتحادية باي حسن، وآفانا في شمال غربي كركوك بالإضافة إلى حقول بابا غرغر، وغامبور، وخاباز.

ميدان تنافس واسع للفصائل

وتحولت تلك المنطقة بعد ذلك إلى ميدان واسع للفصائل المسلحة، التي تريد السيطرة على ملف النفط، لممارسة أعمال التهريب وتعزيز نفوذها.

بدوره، يرى عضو لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك (لجنة مشتركة بين الإقليم وبغداد)، شاخوان عبدالله، أن ”تلك الهجمات هي رسائل تبعثها داعش لتأكيد وجودها في كركوك ولتخريب المورد المهم للعراق وهو النفط“.

وأضاف عبدالله، في تصريح صحفي، أن ”جهات داخل الفصائل متورطة في قضايا تهريب النفط، كما أن بعض الفصائل وشخصيات سياسية لها علاقة بتزوير فواتير لنقل كميات من النفط مختلفة عن الكميات المذكورة في عقود النقل إلى بغداد“.

من جانبه، يرى الخبير في الشأن الأمني، حميد العبيدي، أن ”ملف أمن الحقول النفطية يلفه الكثير من الغموض بسبب تداخل الصلاحيات، وتعدد القوات الأمنية المنتشرة هناك، فضلا عن الصراع بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ورغبة كل الأطراف بالسيطرة على تلك الحقول، يجعل منها عرضة لاستهداف داعش“.

وأضاف العبيدي لـ“إرم نيوز“ أن ”تكثيف أعداد الحماية غير كاف في معالجة ملف أمن الحقول، لأنها شاسعة، ومترامية الأطراف؛ ما يعني الحاجة إلى جهد مدني واستخباري، فضلا عن إدخال الوسائل الحديثة، مثل: المناطيد، والكاميرات الحرارية، وغيرهما“.