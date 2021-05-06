صورة لخامنئي وسليماني تثير غضبا في الأعظمية ببغداد.. والكاظمي يتدخل (فيديو وصور)

أثار تعليق لافتة ضمنت صورا لشخصيات إيرانية، في منطقة الأعظمية بالعاصمة العراقية بغداد، غضبا واسعا لدى سكان المنطقة، فيما تدخل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لحل الأزمة وإنهاء التوتر الذي حصل جراء ذلك، بحسب وسائل إعلام محلية.

ورفعت جهة مجهولة مساء الأربعاء لافتة ضمت صور كل الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، والمرشدين السابق روح الله الخميني، والحالي علي خامنئي، على بعد أمتار من ”مرقد الإمام أبو حنيفة النعمان“ في منطقة الأعظمية.

رفع صور خميني و خامنئي و سليماني(وهم إيرانيون) بحجة يوم القدس العالمي، وفي الأعظمية ..!!

هو تحرّش و إشعال شرارة فتنة

لعن الله من نفّذها https://t.co/CyLtYB9hIm — الأغا …🌺 (@Alaghaali3142) May 5, 2021

وعبر نشطاء ووجهاء من الأعظمية عن ”غضبهم واستنكارهم، لرفع صور الشخصيات الإيرانية، في منطقة ذات غالبية سنية، وأمام مرقد الإمام أبو حنيفة النعمان، بما يمثله من رمزية دينية لدى المسلمين السنة في كل أنحاء البلاد“.

الأعظمية حلوة وقوية….. بأمر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أزالة صور (الخميني و خامنئي وسليماني) من أمام جامع أبو حنيفة النعمان ، في الاعظمية pic.twitter.com/Vs7B6bG9Bu — ❂ gewels Ibrahim (@gewels_13) May 5, 2021

حلوة وقوية الاعظمية من هتاف شباب الاعظمية❤️بعد ان تمت ازالة صور خامنئي من المدينة

تحية من القلب لكل الشباب الذين ساهموا اليوم بازالة هذه الصور التي يحاول من خلالها خامنئي وعبيدة تصوير العراق على انه تابع وموالي لهم بالكامل وبأنهم مقبولين بجميع المناطق ومن جميع الطوائف pic.twitter.com/V0Ls9czEHf — Revolution أفراح 🇮🇶☀️ (@afrah66737662) May 5, 2021

وتجمع العشرات من سكان الأعظمية حول اللافتة التي ظهرت فجأة، للتعبير عن غضبهم، فيما طالب آخرون القوات الأمنية في المنطقة بضرورة إزالتها، وهو ما حصل لاحقا.

الان: اهالي الاعظمية يتظاهرون ويطالبون برفع صور (السيد الخميني والسيد خامنئي وسليماني) الموضوعة امام جامع ابو حنيفة النعمان في بغداد

منو خلا الصور هنا هذا صدك يدور فتنة pic.twitter.com/7H43TGeUsZ — αℓι (@QUII__8) May 5, 2021

وقالت وسائل إعلام محلية إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى اتصالا بوجهاء الأعظمية وناشطيها، وطمأنهم بأن الصور ستُزال، وهو ما حصل بعد ذلك.

ووصلت قوة أمنية من الحشد الشعبي، ورفعت اللافتة من المكان بحضور أهالي المنطقة، كما تعهدت بعدم تكرار ذلك.

وقالت النائبة في البرلمان، عائشة المساري، إنها ”تستغرب تعليق صور شخصيات ورموز لبلدان أخرى على أرض عراقية وخصوصا ضمن منطقة لها تاريخها وعمقها الإسلامي مثل الاعظمية“.

ووصفت المساري ”هذا العمل بأنه يأتي ضمن الأعمال التي تثير حفيظة العراقيين وتستفزهم، وأنه يمكن أن يؤدي إلى الانقسام المجتمعي وإثارة الفتنة التي حاربها جميع شرائح المجتمع والتي انطوت صفحاتها من خلال وعي المواطنين كافة“.

وتعد الأعظمية، أبرز مناطق العاصمة بغداد، بما تمثله من ثقل ديني، حيث تضم مرقد الإمام أبو حنيفة النعمان، وعدداً من الجامعات والمدارس الدينية، والتاريخية، مع غياب لمظاهر النفوذ الإيراني فيها.

واعتادت فصائل عراقية، نشر صور لخامنئي في المناطق التي تنتشر فيها، أو محافظات جنوب البلاد، وهو ما يثير في الغالب حفيظة المواطنين، خاصة الرافضين للنفوذ الإيراني في البلاد، حيث مزق شبان صور خامنئي خلال الاحتجاجات التي شهدتها محافظة النجف عام 2019.