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صورة لخامنئي وسليماني تثير غضبا في الأعظمية ببغداد.. والكاظمي يتدخل (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 06 مايو 2021 1:40 GMT
تاريخ التحديث: 06 مايو 2021 1:46 GMT

صورة لخامنئي وسليماني تثير غضبا في الأعظمية ببغداد.. والكاظمي يتدخل (فيديو وصور)

أثار تعليق لافتة ضمنت صورا لشخصيات إيرانية، في منطقة الأعظمية بالعاصمة العراقية بغداد، غضبا واسعا لدى سكان المنطقة، فيما تدخل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لحل

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المصدر: بغداد - إرم نيوز

أثار تعليق لافتة ضمنت صورا لشخصيات إيرانية، في منطقة الأعظمية بالعاصمة العراقية بغداد، غضبا واسعا لدى سكان المنطقة، فيما تدخل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لحل الأزمة وإنهاء التوتر الذي حصل جراء ذلك، بحسب وسائل إعلام محلية.

ورفعت جهة مجهولة مساء الأربعاء لافتة ضمت صور كل الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، والمرشدين السابق روح الله الخميني، والحالي علي خامنئي، على بعد أمتار من ”مرقد الإمام أبو حنيفة النعمان“ في منطقة الأعظمية.

وعبر نشطاء ووجهاء من الأعظمية عن ”غضبهم واستنكارهم، لرفع صور الشخصيات الإيرانية، في منطقة ذات غالبية سنية، وأمام مرقد الإمام أبو حنيفة النعمان، بما يمثله من رمزية دينية لدى المسلمين السنة في كل أنحاء البلاد“.

وتجمع العشرات من سكان الأعظمية حول اللافتة التي ظهرت فجأة، للتعبير عن غضبهم، فيما طالب آخرون القوات الأمنية في المنطقة بضرورة إزالتها، وهو ما حصل لاحقا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى اتصالا بوجهاء الأعظمية وناشطيها، وطمأنهم بأن الصور ستُزال، وهو ما حصل بعد ذلك.

ووصلت قوة أمنية من الحشد الشعبي، ورفعت اللافتة من المكان بحضور أهالي المنطقة، كما تعهدت بعدم تكرار ذلك.

 

وقالت النائبة في البرلمان، عائشة المساري، إنها ”تستغرب تعليق صور شخصيات ورموز لبلدان أخرى على أرض عراقية وخصوصا ضمن منطقة لها تاريخها وعمقها الإسلامي مثل الاعظمية“.

ووصفت المساري ”هذا العمل بأنه يأتي ضمن الأعمال التي تثير حفيظة العراقيين وتستفزهم، وأنه يمكن أن يؤدي إلى الانقسام المجتمعي وإثارة الفتنة التي حاربها جميع شرائح المجتمع والتي انطوت صفحاتها من خلال وعي المواطنين كافة“.

وتعد الأعظمية، أبرز مناطق العاصمة بغداد، بما تمثله من ثقل ديني، حيث تضم مرقد الإمام أبو حنيفة النعمان، وعدداً من الجامعات والمدارس الدينية، والتاريخية، مع غياب لمظاهر النفوذ الإيراني فيها.

واعتادت فصائل عراقية، نشر صور لخامنئي في المناطق التي تنتشر فيها، أو محافظات جنوب البلاد، وهو ما يثير في الغالب حفيظة المواطنين، خاصة الرافضين للنفوذ الإيراني في البلاد، حيث مزق شبان صور خامنئي خلال الاحتجاجات التي شهدتها محافظة النجف عام 2019.

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