تفاهمات مصرية ليبية بشأن تسهيل منح التأشيرات وتبسيط إجراءات المرور بين البلدين

أسفر اجتماع اللجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة عن عدة تفاهمات بشأن تسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين، وتسهيل إجراءات المرور بينهما.

وبحثت التفاهمات كذلك تذليل كافة الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، مع مراعاة الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية.

وفي ختام اجتماع اللجنة، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، بعد انقطاع دام حوالي 8 سنوات، نوقش عدد من القضايا التي تهم مواطني كلا البلدين.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، تم التوصل إلى تعاون الجانبين في المجال القنصلي، والأمني، والقضائي، والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية.

https://www.facebook.com/MinistryofForeignAffairs.Libya/posts/1064546147288524

وناقشت اللجنة التعاون في مجالات الصيد البحري والثروة السمكية، والمسائل المالية والمجال الجمركي، والصحي، والنقل البري والجوي، وتفعيل اتفاقية الحريات الأربع المتعلقة بالتملك والتنقل والعمل والإقامة.

وأضافت الخارجية الليبية أن الجانبين ناقشا رفع القيود عن إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية، مع العمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول، فضلاً عن إعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية.