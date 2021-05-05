استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء يوم الأربعاء، استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، وذلك على إثر مواجهات بين الفلسطينيين والجيش في المدينة المحاصرة منذ عدة أيام.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، إن فتى يبلغ من العمر 16 عاماً لقي مصرعه برصاص الجيش الإسرائيلي الحي، مشيرةً إلى أنه توفي من فوره، وإلى أن فلسطينيا آخر أصيب خلال المواجهات.

وفي السياق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها استلمت جثمان الشهيد من جيش الاحتلال، كما نقلت إصابة بالرصاص الحي في منطقة البطن لشاب إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

وكان مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قد قال: ”إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها مواطنان، أحدهما بعيار ناري حي في ظهره، والآخر بعيار معدني مغلف بالمطاط“، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وفي سياق ذي صلة، قالت وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“ إن شابين أصيبا بجروح واعتقل آخران، خلال اعتداء الجيش الإسرائيلي على المواطنين المقدسيين المعتصمين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء، واعتدت على السكان المتواجدين فيه، كما أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخله، لافتةً إلى أن الجنود رشوا عددا من المعتصمين بالمياه العادمة، فيما ردد المستوطنون الهتافات العنصرية الداعية إلى الاعتداء على العرب وتفريغ حي الشيخ جراح من سكانه.‏