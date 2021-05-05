فوضى وإطلاق صافرات في برلمان إقليم كردستان (فيديو)

شهدت جلسة برلمان إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، فوضى وخلافات بسبب سوء إدارة الجلسة.

وأطلق نائبان من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه (آل طالباني) الصافرات داخل مجلس النواب احتجاجا على عدم منحهما فرصة الحديث داخل الجلسة.

ونشر النائب عن الاتحاد الوطني سركو ازاد تسجيلا مصورا يظهر فيه وهو يطلق صافرات داخل جلسة البرلمان التي عقدت في أربيل.

https://web.facebook.com/1578123359128351/videos/579261533070517/?__so__=watchlist&__rv__=video_home_www_playlist_video_list

كما قام هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كردستان خلال الجلسة، بطرد عضو البرلمان المتحدث باسم كتلة حراك الجيل الجديدة كاوة عبد القادر.

وجاء الطرد بحسب مصادر إعلامية، بعد أن طلب عبدالقادر مداخلة للتحدث عن مسألة قطع رواتب الموظفين.

من جهته، قال هاورى ملاستار، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني: ”حاولنا إيصال صوت ومعاناة المواطنين والدفاع عن حقوقهم إلى البرلمان خلال الفترة الماضية إلا أن رئاسة البرلمان لم تستجب لمطالبنا“.

وأضاف أن ”هناك العديد من الملفات والقضايا التي تهم الشارع الكردستاني وحياة المواطنين من الضروري مناقشتها في البرلمان، لكن هناك محاولات لمنع مناقشة مثل هذه المواضيع“.