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غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في اللاذقية وحماة (فيديو)
تاريخ النشر: 05 مايو 2021 0:10 GMT
تاريخ التحديث: 05 مايو 2021 1:00 GMT

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في اللاذقية وحماة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية إن الدفاعات السورية تصدت صباح اليوم الأربعاء لهجوم إسرائيلي استهدف مواقع في اللاذقية وحماة. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية

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المصدر: فريق التحرير

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية إن الدفاعات السورية تصدت صباح اليوم الأربعاء لهجوم إسرائيلي استهدف مواقع في اللاذقية وحماة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ إن أصوات الانفجارات التي تداول ناشطون سماعها قرب ميناء اللاذقية ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء المحافظة المطلة على البحر المتوسط.

وقال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية بمنطقة الحفة في اللاذقية ومصياف غرب حماة.

وأكد مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين جراء ”العدوان الإسرائيلي لموقع مدني في ريف اللاذقية“.

وقال فوج إطفاء اللاذقية إنه تم إخماد حريق ناجم عن صواريخ الاستهداف الإسرائيلي لمستودع مدني للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة، على حد تعبيره.

ونقلت مواقع محلية على لسان مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في ومصياف والحفة.

وتداول نشطاء على تويتر مقطع فيديو قالوا إنه للحظات الأولى للقصف الذي طال منطقة الساحل السوري.

ويظهر المقطع اندلاع ألسنة النيران في أحد المواقع بعد إصابته بصاروخ.

وصعدت إسرائيل في الشهور الأخيرة من هجماتها الجوية على أهداف عبر سوريا حيث تتواجد فصائل مدعومة من إيران.

 

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