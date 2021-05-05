غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في اللاذقية وحماة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية إن الدفاعات السورية تصدت صباح اليوم الأربعاء لهجوم إسرائيلي استهدف مواقع في اللاذقية وحماة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ إن أصوات الانفجارات التي تداول ناشطون سماعها قرب ميناء اللاذقية ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء المحافظة المطلة على البحر المتوسط.

محيط #اللاذقية و عمليات الاخماد للصاروخ والاضرار مادية والحمد لله pic.twitter.com/gKY6JhelpK — 🇮🇷CΣℓΣИЄℓ313 (@marrshall313) May 5, 2021

وقال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية بمنطقة الحفة في اللاذقية ومصياف غرب حماة.

وأكد مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين جراء ”العدوان الإسرائيلي لموقع مدني في ريف اللاذقية“.

وقال فوج إطفاء اللاذقية إنه تم إخماد حريق ناجم عن صواريخ الاستهداف الإسرائيلي لمستودع مدني للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة، على حد تعبيره.

#عاجل

فوج إطفاء #اللاذقية : إخماد الحريق الناجم عن صواريخ الاستهداف الإسرائيلي لمستودعاً مدنياً للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة.#من_صفحاتهم pic.twitter.com/Om416LStoC — مصطفى النعيمي (@MNoaymi) May 5, 2021

ونقلت مواقع محلية على لسان مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في ومصياف والحفة.

الآن: انفجارات في منطقة الرمل الجنوبي في #اللاذقية ومصادر تتحدث عن سقوط صاروخ pic.twitter.com/MfK6QymcPa — الفراتي العتيق (@alfuratyalatiqe) May 5, 2021

وتداول نشطاء على تويتر مقطع فيديو قالوا إنه للحظات الأولى للقصف الذي طال منطقة الساحل السوري.

ويظهر المقطع اندلاع ألسنة النيران في أحد المواقع بعد إصابته بصاروخ.

وصعدت إسرائيل في الشهور الأخيرة من هجماتها الجوية على أهداف عبر سوريا حيث تتواجد فصائل مدعومة من إيران.