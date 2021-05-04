"حماس" تهدد إسرائيل حال استمرار الانتهاكات في حي الشيخ جراح بالقدس

وجه القائد العام لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، محمد الضيف، تحذيراً لإسرائيل في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة حي الشيخ جراح في مدينة القدس.

وقال الضيف في تصريح مقتضب: ”قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب في حي الشيخ جراح، نوجه تحذيراً واضحاً وأخيراً للاحتلال ومغتصبيه، بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً“، على حد قوله.

ويعد هذا أول تصريح للقائد العام لذراع حماس العسكري منذ الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.

ويتواصل التصعيد في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، حيث يدعي مستوطنون إسرائيليون امتلاكهم لمنازل يسكنها فلسطينيون.

وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية؛ بذريعة امتلاك إسرائيليين وثائق تزعم ملكيتهم لهذه الأرض، ولهذه المساكن.

وأعطت المحكمة الإسرائيلية، قبل يومين، العائلات الفلسطينية المهددة بالطرد من حي الشيخ جراح حتى يوم الخميس المقبل، للتوصل لتسوية معهم.

وترفض العائلات الفلسطينية أي تسوية مع الشركات الاستيطانية التي تدعي ملكيتها لمنازلهم.