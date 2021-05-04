مسؤول سوداني سابق متهم بجرائم حرب في دارفور يفضل المثول أمام الجنائية الدولية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال مسؤول سوداني سابق متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، إنه يفضل المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية على أن يحاكم في السودان.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمثول أحمد هارون أمامها منذ أكثر من 10 سنوات لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في نزاع دارفور، الذي اندلع عام 2003 وخلف مئات آلاف الضحايا.

وألقي القبض على هارون مع كبار مسؤولي النظام السابق عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير، في نيسان/أبريل من عام 2019، إثر احتجاجات شعبية استمرت شهورا.

ومثل هارون، يوم أمس الإثنين، أمام لجنة تقصي حقائق محلية مكلفة بالتحقيق في نزاع دارفور.

وفي بيان من خمس صفحات مؤرخ في الـ3 من شهر أيار/مايو الجاري، اتهم هارون السلطات المحلية بإبقائه محتجزا ”بالمخالفة للقانون“، وبـ“حرمانه من حقه“ في الطعن على حبسه.

وأضاف هارون في بيانه، الذي انتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن ”سلطة بمثل هذا الأداء القانوني البائس لن تكون قادرة أو راغبة في تحقيق العدالة“.

وأشار إلى أنه ”لهذه الأسباب وغيرها، أعلن بثقة أنني أفضل أن تحال قضيتي، إذا كانت هناك قضية، إلى المحكمة الجنائية الدولية“.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في العام 2007 مذكرة توقيف بحق هارون تضمنت 42 اتهاما ضده، من بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب.

وأجرت السلطات السودانية الانتقالية، التي تولت الحكم عقب إسقاط البشير، محادثات مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن خيارات محاكمة البشير ومساعديه؛ بسبب الاتهامات الموجهة إليهم من قبل المحكمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وتطالب الجنائية الدولية كذلك بتسليم عمر البشير المحبوس في سجن كوبر في الخرطوم منذ إسقاطه.

وفي شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2019، أدين البشير بالفساد وهو يحاكم حاليًا في قضية أخرى تتعلق بقيادته لانقلاب عسكري أطاح حكومة منتخبة ديمقراطيا عام 1989.

والعام الماضي، سلم علي كشيب، قائد ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب معظم جرائم الحرب في دارفور، نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية.