الجيش العراقي: سقوط صاروخين على قاعدة عين الأسد الجوية

تعرضت قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية، في محافظة الأنبار العراقية، اليوم الثلاثاء، لهجوم صاروخي.

وقال الجيش العراقي في بيان، إن صاروخين على الأقل سقطا، اليوم الثلاثاء، على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تقع في غرب العراق وتستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى، لكنهما لم يتسببا في إصابات.

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.

ويوم أمس، سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية، التي تستضيف متعاقدين أمريكيين.

وذكرت مصادر أن ثلاثة صواريخ أخرى سقطت قرب القاعدة، دون خسائر بشرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

وسبق أن أعلنت جماعات مسلحة، يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران، مسؤوليتها عن وقائع مماثلة.