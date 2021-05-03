وفد أمريكي يستهل جولته في المنطقة بلقاء ملك الأردن

وصل وفد أمريكي رفيع المستوى اليوم الإثنين إلى الأردن، في مستهل جولة خارجية للوفد تشمل الإمارات والأردن ومصر والسعودية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني استقبل الإثنين وفدا أمريكيا رفيع المستوى، برئاسة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بريت ماكغورك، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليدركينغ، إضافة إلى عدد من المسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية.

وبحسب الوكالة فإن اللقاء ”تناول علاقات الصداقة التاريخية المتينة والشراكة الإستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة الأمريكية“.

وشدد الملك عبدالله الثاني على ”عمق العلاقات بين البلدين“، و“أعرب عن تقديره للرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكبن لتأكيدهما على دعم الولايات المتحدة للأردن“.

كما أكد العاهل الأردني بحسب ”بترا“، ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ووفق الوكالة فقد ”أكد السيناتور كريس ميرفي أهمية العلاقات التي تجمع الولايات المتحدة والأردن“، مشددا على حرصه، كرئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب، على زيارة الأردن ومواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، من منطلق دور المملكة المحوري بهذا الخصوص.

وقال ميرفي إن ”الوفد الذي يترأسه في هذه الزيارة، هو فريد من نوعه، كونه يشمل ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة، ومسؤولين من المؤسسات المعنية بتمتين الشراكة بين البلدين“.

كما أعاد أعضاء الوفد التأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، وتأييدها للإجراءات والقرارات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وبحسب الوكالة الرسمية فقد تطرق اللقاء إلى الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأهمية تكثيف الجهود المشتركة لمجابهتها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن وفدا دبلوماسيا وأمنيا سيبدأ جولة خارجية تشمل الإمارات والأردن ومصر والسعودية وتستمر حتى 7 مايو، لبحث عدد من القضايا الإقليمية.

وفي وقت سابق أيضاء، كشفت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية أن هذه الجولة تأتي في وقت تناقش فيه الولايات المتحدة وإيران، عبر وسطاء في فيينا، العودة إلى اتفاق إيران النووي، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب منه قبل ثلاث سنوات.