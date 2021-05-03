إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول الأقصى حتى إشعار آخر‎

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن السلطات الإسرائيلية قررت منع دخول المستوطنين اليهود إلى المسجد الأقصى، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.

يأتي هذا القرار بعد نية جماعات استيطانية عزمها تنفيذ اقتحام كبير للمسجد الأقصى في 28 رمضان، الموافق 10 مايو/أيار الجاري، بمناسبة ما يسمى ”يوم القدس“ العبري.

وتصاعدت الأحداث في القدس بعد الصدامات التي وقعت بين المستوطنين المتشددين وشبان مقدسيين، الخميس الماضي، أدت إلى إصابة المئات من المقدسيين بجراح مختلفة، بعد محاولات تفريقهم من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وكانت فصائل فلسطينية دعت إلى التصدي لاقتحامات المستوطنين المتشددين في أواخر شهر رمضان لباب العمود، وساحات المسجد الأقصى، وتحويل هذا الاقتحام لساحة اشتباك مستمرة لصد الجماعات اليهودية المتشددة عن هذه الاقتحامات.