العراق.. قصف صاروخي على قاعدة جوية تستضيف جنودا أمريكيين

أفاد مصدر أمني عراقي مساء اليوم الإثنين، بأن قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، شمال البلاد تعرضت، إلى قصف بعدد من صواريخ نوع ”كاتيوشا“.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن ”قاعدة بلد الجوية، التي تضم قوات أمريكية ومستشارين لقوات التحالف الدولي، تعرضت، قبل قليل الى قصف بنحو 3 صواريخ نوع كاتيوشا“.

وأشار إلى أن ”لغاية الآن لم يسفر القصف عن أي خسائر بشرية أو مادية، وفق التقارير الأمنية الأولية“.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد، إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة للتحالف الدولي، إلى هجمات.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.