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سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار مستودع تصنيع قذائف في إدلب
تاريخ النشر: 03 مايو 2021 14:02 GMT
تاريخ التحديث: 03 مايو 2021 14:05 GMT

سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار مستودع تصنيع قذائف في إدلب

قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون، اليوم الإثنين، إثر انفجار داخل مستودع تصنيع قذائف وتفخيخ في مدينة إدلب شمال سوريا. وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن

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المصدر: فريق التحرير

قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون، اليوم الإثنين، إثر انفجار داخل مستودع تصنيع قذائف وتفخيخ في مدينة إدلب شمال سوريا.

وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الانفجار وقع داخل مستودع تصنيع قذائف وتفخيخ، يتبع لمجموعات متشددة قرب مخيم الفروسية في منطقة الفوعة شمال شرقي إدلب.

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وأسفر الانفجار  عن مقتل اثنين من المقاتلين، ومواطنة في محيط المستودع، بالإضافة لسقوط 6 جرحى من قاطني المخيم، بينهم نساء وأطفال، ووفقًا للنشطاء.

ورجح النشطاء أن يكون الانفجار الذي دمر المستودع بالكامل ناجما عن ضربة جوية تعرضت لها ورشة التصنيع من جهة مجهولة الهوية.

 

 

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