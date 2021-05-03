ردا على تصريحات بن جاسم.. مسؤول بحركة فتح: النصائح عبر الإعلام "ملغومة ومدسوسة"

انتقدت حركة فتح، الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن التخلي عن السلطة، والتي أثارت جدلا واسعا بين الفلسطينيين.

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، إن ”محمود عباس رئيس منتخب من الشعب الفلسطيني، وجاء إلى منصبه بانتخابات فلسطينية حرة ونزيهة“، بحسب تأكيده.

وأضاف الجاغوب، في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”نحن كفلسطينيين لا نتدخل بالدول العربية وما يحدث بداخلها، ولا يحق لأحد إبداء رأيه في قضايا تخص الشعب الفلسطيني وقيادته، ونحن نحترم كل وجهات النظر والنصائح التي تأتي مباشرة إلينا وليس عبر وسائل الإعلام“.

وتابع الجاغوب: ”أي نصيحة تكون عبر وسائل الإعلام فهي ملغومة ومدسوسة ومن خلفها أهداف، وهي مغرضة“.

من جانبه، اعتبر القيادي في حزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، أن دعوة رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم إلى الرئيس محمود عباس لتقديم استقالته، ”تدخل فظ“ في الشأن الداخلي الفلسطيني.

ورد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض عبر صفحته على فيسبوك، بالقول إن ”دعوة حمد بن جاسم لاستقالة الرئيس أبو مازن مرفوضة بشدة، وهي تمثل تدخلا فظا في الشأن الداخلي الفلسطيني“.

واعتبر القيادي الفلسطيني، هذه التصريحات بأنها تسهم في تأجيج التباينات داخل الساحة الفلسطينية.

وأكد أن ”الشعب الفلسطيني كفيل بمعالجة التباينات في إطار مصلحته الوطنية دون تدخل“.

وكان رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الاستقالة، ونقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي.

عاد الفلسطينيون مع الإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية إلى نقطة الصفر.ومع أن الأسباب التي حملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأجيل الانتخابات واضحة لنا فإن ما أريد أن أقوله هو أنه من واجب الرئيس في ظل الظروف الراهنة وفي هذه المرحلة من العمر أن ينقل السلطة بشكل سلمي وديموقراطي — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 2, 2021

وقال بن جاسم في تغريدة له: ”من واجب محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، في ظل الظروف الراهنة، وفي هذه المرحلة من العمر، أن ينقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي“.

وأضاف أن ”المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة تستطيع أن تقود الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان، في كل المجالات والمباحثات“.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس الماضي، بعد اجتماعه مع القيادة الفلسطينية، الذي عُقد بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، لحين ضمان مشاركة القدس فيها.