منظمة شيربا: دعوى قضائية في فرنسا ضد حاكم مصرف لبنان المركزي

قالت مسؤولة في منظمة شيربا غير الحكومية، اليوم الاثنين، إن دعوى قضائية مرفوعة في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه.

وقالت لورا روسو مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في شيربا لرويترز إن الدعوى التي رُفعت يوم الجمعة تتعلق بأصول عقارية بملايين اليوروات في فرنسا.

من جهته، قال سلامة، في تصريح نقلته ”رويترز“، ردا على تلك التقارير، إنه اشترى جميع متلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب.

وأوضح سلامة أنه كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق ”في مناسبات عدة“ تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.