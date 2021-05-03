بينهم "معارض".. قبول طلب 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية في سوريا

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، يوم الإثنين، موافقتها على 3 طلبات ترشح للانتخابات الرئاسية، من بينها طلب الرئيس بشار الأسد، وآخر لشخصية تنتمي لما يُعرف بـ“معارضة الداخل“.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام، خلال مؤتمر صحفي، يوم الإثنين، أن ”المحكمة قررت في إعلانها الأولي قبول ترشيح كل من عبدالله سلوم عبدالله، وبشار حافظ الأسد، ومحمود أحمد مرعي، لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية“.

بينهم #بشار_الأسد.. المحكمة الدستورية العليا تقر 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية وتعلن رفض باقي الطلبات لعدم استيفائها الشروط الدستورية و القانونية#إرم_نيوز #سوريا pic.twitter.com/BfaXOFPNqp — إرم نيوز (@EremNews) May 3, 2021

وأوضح اللحام أن باقي طلبات الترشح المقدمة، رُفضت ”لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية“، مشيرا إلى أنه ”يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال 3 أيام اعتباراً من صباح الثلاثاء“.

والموافقة على أسماء المرشحين الثلاثة يعني أنهم حصلوا على أكثر من 35 صوتا من أصوات أعضاء مجلس الشعب.

وانتهت المهلة الدستورية لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية السورية، في 28 من نيسان/ أبريل الماضي، بتقديم 51 شخصا طلبات ترشحهم، قُبل منها 3 فقط.

عبدالله سلوم

وعبدالله سلوم من مواليد عام 1956 في حي المزرعة بدمشق، ويحمل عبدالله إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، بحسب وسائل إعلام محلية.

وشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب سابقا، وانتخب عضو مجلس الشعب بالدور التشريعي الثامن بين عامي 2003 و2007، كما انتخب في الدور التشريعي الأول بين عامي 2012 و2016.

وسلوم عضو في حزب ”الوحدويين الاشتراكيين“ وشغل عدة مناصب فيه، منها أمين فرع ريف دمشق للحزب وعضو المكتب السياسي فيه.

محمود مرعي

ونقلت وسائل إعلام تقارير تصف المرشح الثالث محمود مرعي، أنه ”من شخصيات معارضة الداخل“، مشيرة إلى أنه من مواليد عام 1957 في ”تلفيتا“ بريف دمشق، ويشغل منصب الأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة.

وحدد مجلس الشعب السوري، يوم السادس والعشرين من أيار/ مايو الجاري، موعدا للانتخابات الرئاسية، التي يتوقع أن تبقي الرئيس بشار الأسد في منصبه، على رأس بلد دخل النزاع فيه عامه الحادي عشر.