حمد بن جاسم يدعو الرئيس الفلسطيني للتخلي عن منصبه

أثارت تصريحات لرئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، دعا فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بضرورة للتخلي عن منصبه، حالة جدل واسعة في صفوف الفلسطينيين.

وقال بن جاسم في تغريدة له: ”عاد الفلسطينيون مع الإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية إلى نقطة الصفر“.

عاد الفلسطينيون مع الإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية إلى نقطة الصفر.ومع أن الأسباب التي حملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأجيل الانتخابات واضحة لنا فإن ما أريد أن أقوله هو أنه من واجب الرئيس في ظل الظروف الراهنة وفي هذه المرحلة من العمر أن ينقل السلطة بشكل سلمي وديموقراطي — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 2, 2021

وأضاف ”مع أن الأسباب التي حملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأجيل الانتخابات واضحة لنا، فإن ما أريد أن أقوله هو أنه من واجب الرئيس في ظل الظروف الراهنة وفي هذه المرحلة من العمر أن ينقل السلطة بشكل سلمي وديموقراطي“.

وبرر موقفه بأن ”المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة، تستطيع أن تقود الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان في كل المجالات والمباحثات.“

لأن المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابه تستطيع أن تقود الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان في كل المجالات والمباحثات. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 2, 2021

تصريحات رئيس الوزراء القطري الأسبق، لاقت ردود فعل مختلفة بين الفلسطينيين، ما بين مؤيد لما طرح وآخرين رافضين لتدخله في الشأن الفلسطيني.

وينظر كثير من الفلسطينيين لقطر على أنها راعي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، والتي كانت جزءاً من الانقسام الفلسطيني، الذي يعتبره الفلسطينيون أحد أبرز الأسباب التي أثرت على الحياة السياسية خلال السنوات العشرين الماضية.