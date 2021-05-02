سقوط صاروخين على الأقل قرب مطار بغداد الدولي.. ولا ضحايا

قالت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الأحد إن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط قرب مطار بغداد الدولي.

وبحسب بيان رسمي، تمكنت القوات الأمنية المختصة من تدمير صاروخ آخر في الجو قبل سقوطه قرب المطار أيضا، دون خسائر تذكر.

وقال مسؤولان إن الصاروخين أطلقا من منطقة قريبة من المطار، وأنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.