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استشهاد مسنة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 02 مايو 2021 19:53 GMT
تاريخ التحديث: 02 مايو 2021 21:25 GMT

استشهاد مسنة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي

استشهدت، اليوم الأحد، فلسطينية متأثرة بجراح أُصيبت بها برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب بيت لحم، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية. بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن..

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المصدر: رام الله – إرم نيوز

استشهدت، اليوم الأحد، فلسطينية متأثرة بجراح أُصيبت بها برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب بيت لحم، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

من ناحيتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش أطلق الرصاص على مسنة فلسطينية بعد“محاولتها تنفيذ عملية طعن جنوب بيت لحم“.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن المسنة توفيت متأثرة بإصابتها البالغة بعد استهدافها من قِبل الجيش الإسرائيلي.

وكانت صحيفة ”معاريف'“ العبرية، ذكرت أن مواطنة فلسطينية، حاولت تنفيذ عملية طعن، قرب التجمع الاستيطاني ”غوش عتسيون“ في الضفة الغربية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الفلسطينية كانت تحمل سكينًا، وتقدمت مسرعة نحو قوات الجيش، وتم إطلاق النار على الجزء السفلي من جسدها، وإصابتها بجراح خطيرة.

ونوهت الصحيفة العبربة إلى عدم وقوع أي إصابات بين المستوطنين أو الجنود الإسرائيلين.

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