استشهاد مسنة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي

استشهدت، اليوم الأحد، فلسطينية متأثرة بجراح أُصيبت بها برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب بيت لحم، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

من ناحيتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش أطلق الرصاص على مسنة فلسطينية بعد“محاولتها تنفيذ عملية طعن جنوب بيت لحم“.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن المسنة توفيت متأثرة بإصابتها البالغة بعد استهدافها من قِبل الجيش الإسرائيلي.

وكانت صحيفة ”معاريف'“ العبرية، ذكرت أن مواطنة فلسطينية، حاولت تنفيذ عملية طعن، قرب التجمع الاستيطاني ”غوش عتسيون“ في الضفة الغربية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الفلسطينية كانت تحمل سكينًا، وتقدمت مسرعة نحو قوات الجيش، وتم إطلاق النار على الجزء السفلي من جسدها، وإصابتها بجراح خطيرة.

ونوهت الصحيفة العبربة إلى عدم وقوع أي إصابات بين المستوطنين أو الجنود الإسرائيلين.