السودان.. حمدوك يعين أحد القادة الموقعين على اتفاق جوبا حاكما لإقليم دارفور

عين رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، رئيس حركة جيش تحرير السودان الموقعة على اتفاق السلام، مني أركو مناوي، حاكما لإقليم دارفور.

وقال مناوي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ”‏صدر اليوم قرار تعييني حاكما لإقليم دارفور، وهو قرار من استحقاق اتفاق سلام جوبا، اعتبره خطوة جادة نحو تنفيذ الاتفاقية، الشكر لكل الذين يبذلون الجهد لتنفيذ اتفاق السلام والالتزام باستحقاقاته وعلى رأسهم، رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة. أتمنى أن نعمل معا بتعاون.“

واتفقت الحكومة السودانية مع مجموعة حركات مسلحة في دارفور غربي البلاد، ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، على اتفاق سلام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بجوبا، نص على منح قادة الحركات مناصب دستورية، ومشاركة في الحكم خلال الفترة الانتقالية الحالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

ويضم إقليم دارفور في غربي البلاد 5 ولايات هي: ”شمال دارفور، وجنوب دارفور، وشرق دارفور، ووسط دارفور، وغرب دارفور“.

وشهدت دارفور منذ العام 2003، حربا بين قوات الحكومة ومجموعة حركات مسلحة تنادي بالعدالة وإزالة التهميش، وتوزيع التنمية العادل؛ ما أدى الى مقتل نحو 300 ألف مواطن ونزوح نحو مليوني لاجئ.