أخبار

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية بزعم تنفيذها محاولة طعن
تاريخ النشر: 02 مايو 2021 8:58 GMT
تاريخ التحديث: 02 مايو 2021 9:10 GMT

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية بزعم تنفيذها محاولة طعن

أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار على سيدة فلسطينية، بزعم محاولتها طعن جنود إسرائيليين قرب مفترق طرق "غوش عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم بالضفة

+A -A
المصدر: فريق التحرير

أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار على سيدة فلسطينية، بزعم محاولتها طعن جنود إسرائيليين قرب مفترق طرق ”غوش عتصيون“ جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان، إن الجنود أطلقوا النار في الهواء في البداية، ومن ثم على السيدة، التي كانت تبتعد عنهم مسافة عدة أمتار فقط، بينما كانت تحمل حقيبة في يدها وترتدي كمامة على وجهها، ما أدى إلى إصابتها.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن سيدة فلسطينية وصلت قرب المفرق وكانت مسلحة بسكين وحاولت طعن عدد من الجنود، ثم رد الجنود بإطلاق النار عليها.

وبين المتحدث أن ”هذه هي المحاولة الثانية للهجوم في الأيام الأخيرة، حيث وقعت المحاولة السابقة يوم الجمعة، عند مفرق جوش عتصيون أيضا“.
وذكرت مصادر صحفية أن السيدة الفلسطينية من قرية حوسان ببيت لحم، ونُقلت بحالة خطيرة إلى مستشفى ”شعاري تسيديك“ في القدس المحتلة.

 

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play