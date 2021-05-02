أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار على سيدة فلسطينية، بزعم محاولتها طعن جنود إسرائيليين قرب مفترق طرق ”غوش عتصيون“ جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية بزعم تنفيذها محاولة طعن جنوب #بيت_لحم في #الضفة_الغربيةpic.twitter.com/pKIW3nLr02 — إرم نيوز (@EremNews) May 2, 2021

وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان، إن الجنود أطلقوا النار في الهواء في البداية، ومن ثم على السيدة، التي كانت تبتعد عنهم مسافة عدة أمتار فقط، بينما كانت تحمل حقيبة في يدها وترتدي كمامة على وجهها، ما أدى إلى إصابتها.

شاهد.. اللحظات الأولى لاطلاق النار على سيدة فلسطينية قرب مفترق غوش عتصيون جنوب بيت لحم..#نبض_فلسطين pic.twitter.com/Mb8bjARrV1 — نبض فلسطين (@nabdmedia) May 2, 2021

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن سيدة فلسطينية وصلت قرب المفرق وكانت مسلحة بسكين وحاولت طعن عدد من الجنود، ثم رد الجنود بإطلاق النار عليها.

وبين المتحدث أن ”هذه هي المحاولة الثانية للهجوم في الأيام الأخيرة، حيث وقعت المحاولة السابقة يوم الجمعة، عند مفرق جوش عتصيون أيضا“.

وذكرت مصادر صحفية أن السيدة الفلسطينية من قرية حوسان ببيت لحم، ونُقلت بحالة خطيرة إلى مستشفى ”شعاري تسيديك“ في القدس المحتلة.