العراق.. فرار سجناء من سجن مخصص لتجار المخدرات وقضايا الإرهاب (فيديو)

فر عدد من السجناء، الأحد، من سجن ناحية الهلال المخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب، في محافظة المثنى، جنوبي العراق.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، ان ”21 سجين فروا من سجن ناحية الهلال، فيما تمكنت قوات الأمن من اعتقال 10 منهم، مع استمرار عمليات البحث عن الهاربين الآخرين“.

وبين المصدر ان ”محافظة المثنى تشهد انتشارا أمنيا كبيرا، مع اغلاق مداخل ومخارج المحافظة، لمنع هروب السجناء الفارين الى محافظات اخرى“.

من جهته قال رئيس الحكومة المحلية لمحافظة المثنى المحافظ احمد منفي إن ”جميع القوات الامنية مستنفرة الآن للبحث عن السجناء الهاربين من سجن الهلال في المثنى“، موضحا انه ”كإجراء قانوني وجهنا بحجز جميع الضباط في مديرية مكافحة المخدرات فوراً لحين استكمال التحقيق معهم بحادثة هروب السجناء ومعرفة المقصرين“.