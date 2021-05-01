مسلحون يطلقون النار على منزل المرشح للانتخابات الفلسطينية نزار بنات

أطلق مسلحون مجهولون، مساء السبت، الرصاص الحي وقنابل صوتية تجاه منزل مرشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية، بعد تبني قائمته دعوة للاتحاد الأوروبي لوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بعد قرارها تأجيل الانتخابات.

وقال الناشط نزار بنات، المرشح عن قائمة ”الحرية والكرامة“ للانتخابات التشريعية الي تم تأجيلها، إن مسلحين أطلقوا النار تجاه منزله في منطقة دورا بمحافظة الخليل في الضفة الغربية.

#صور | من آثار الاعتداء على منزل المرشح الانتخابي نزار بنات في الخليل على يد من وصفهم بـ"الزعران" pic.twitter.com/3qaXmJA9oF — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) May 1, 2021

وأشار في مقطع فيديو نشره عبر صفحته إلى أنه تم إطلاق النار علي منزله بينما كانت زوجته وأطفاله بداخله، لافتا إلى أنه تلقى استدعاء من النائب العام الفلسطيني للحضور بعد موقفه من السلطة الفلسطينية.

وقالت قائمة ”الحرية والكرامة“ في وقت سابق إنها سترسل برقية للاتحاد الأوروبي، تطالبه بوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية فورًا، باعتبارها ”سلطة غير شرعية وفاسدة“، وفق بيانها.

وأضافت القائمة المستقلة في بيانها، أنها ”ستطلب من المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان في الدول الأوروبية وكذلك الجمعيات الداعمة للشعب الفلسطيني مساندتها في مطالبها“.

ولفتت إلى أنها ستستمر بخطواتها حتى تحقيق مطالبها، في حال لم تحدد السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الشهر الجاري سقفا زمنيا واضحا لإجراء الانتخابات.