الرئاسة الفلسطينية ترحب بالمواقف الدولية الداعية لإجراء الانتخابات في القدس

أكدت الرئاسة الفلسطينية، مساء السبت، أنها ستواصل العمل مع جميع أطراف المجتمع الدولي؛ من أجل الضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس، معربة عن ترحيبها بمواقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

وقالت الرئاسة في بيان لها: ”نرحب بمواقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والدول الأخرى الداعمة لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة“.

وطالبت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وأطراف الرباعية الدولية بمواصلة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، للالتزام بالاتفاق الموقع بشأن تنظيم الانتخابات في القدس.

وأضافت أنه ”في لحظة الحصول على موافقة تنظيم الانتخابات في القدس، سيتم إصدار مرسوم والذهاب للانتخابات فورا“.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ضرورة مطالبة الدول بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وقال المالكي: ”جهودنا متواصلة لحشد أوسع ضغط دولي على إسرائيل كقوة احتلال لضمان إجراء الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، بصفتها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين“.