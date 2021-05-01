العراق.. الإعلان عن تحالف انتخابي يجمع حيدر العبادي وعمار الحكيم

أعلن، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، عن تشكيل تحالف انتخابي جديد يجمع رئيس ”تيار الحكمة“ عمار الحكيم، ورئيس ”ائتلاف النصر“ حيدر العبادي.

وذكر بيان صدر عن تحالف النصر، أنه ”إثر محادثات بنّاءة، واشتراكاً بالرؤية السياسية تجاه أزمات الدولة وسُبل إنقاذها، تم بحمد الله الاتفاق لتشكيل تحالف انتخابي سياسي بين ائتلاف النصر وتحالف قوى الدولة، والقوى المنضوية ضمن ائتلافهما، تحت اسم (تحالف قوى الدولة الوطنية)“.

وعرف البيان التحالف الجديد بأنه ”قوة سياسية وطنية وسطية تؤمن بالدولة وتعمل لترسيخ مبادئها وبُنيتها، وتعمل لتعزيز هيبة وسيادة مؤسساتها الشرعية تجاه كل ما يحيط بها من أزمات داخلية وخارجية“.

وعبر التحالف الجديد عن أمله بأن تكون ”الانتخابات القادمة نزيهة وعادلة وممثلة بصدق لإرادة الشعب، وتؤسس لحياة سياسية سليمة تنقذ النظام والدولة من أزماتها خدمةً للوطن والمواطن“.

والأسبوع الماضي، قررت مفوضية الانتخابات العراقية تحديد الأول من أيار/مايو الحالي موعداً لإنهاء فترة تسجيل التحالفات.

ومن المقرر أن يُجري العراق انتخابات نيابية مبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.