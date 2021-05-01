حسان دياب: نرفض أن يكون لبنان بوابة تهريب مخدرات لأي دولة ومنها السعودية

قال حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم السبت، إن ”لبنان يرفض أن يكون بوابة تهريب مخدرات لأي دولة ومنها السعودية“، وذلك في إشارة لقرار الأخيرة حظر المنتجات الزراعية اللبنانية؛ بهدف إيقاف عمليات تهريب المخدرات.

ونقلت قناة ”الجديد“، عبر حسابها على موقع ”تويتر“، عن دياب قوله: ”لبنان يرفض أن يكون بوابة تهريب مخدرات لأي دولة ومنها السعودية“.

دياب: لبنان يرفض ان يكون بوابة تهريب مخدرات لأي دولة ومنها السعودية وأكدّت على القوى الامنية التعاون مع السعودية في هذا الموضوع وكلّفت وزير الداخلية متابعة الأمر مع الجانب السعودي ولا اعتبر الامر قرارا سياسيا من جانب المملكة — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) May 1, 2021

وأضاف أنه ”أكد على القوى الأمنية التعاون مع السعودية في هذا الموضوع، وكلّف وزير الداخلية متابعة الأمر مع الجانب السعودي“، مشددا على أنه ”لا يعتبر الأمر قرارا سياسيا من جانب المملكة“.

وقبل أسبوع، أعلنت السعودية حظر دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات إلى المملكة.