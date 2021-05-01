ناصر القدوة يطالب بتحديد موعد جديد للانتخابات الفلسطينية قبل نهاية العام

طالب ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، ورئيس قائمة ”الحرية“، بتحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية قبل نهاية العام الجاري.

وقال القدوة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، إنهم يتشاورون مع الأسير مروان البرغوثي حول الخطوة المقبلة، وذلك بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية، التي كانت مقررة شهر أيار/مايو الجاري. لافتًا إلى أن قائمته ترحب بالدعوة للحوار مع الأخذ في الاعتبار تغير المشهد السياسي.

وأكد أنه ”لا يجب أن نرهن الموقف الفلسطيني بموافقة إسرائيل، نريد تغييرًا واسعًا وعميقًا من خلال الانتخابات أو حتى بدونها“، داعيًا إلى ”تشكيل حكومة كفاءات فصائلية جديدة قادرة على مواجهة التحديات، إضافة إلى إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد“.

ورفض القدوة أي حلول شكلية لمعالجة الأزمة، مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدا ”أنّ الانتخابات حق للشعب الفلسطيني ولا يجوز التلاعب به، ولا بد من إنهاء الانقسام مع طرح رؤية لكيفية إنجاز ذلك“.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد قد كشف، في وقت سابق اليوم السبت، عن نية السلطة الفلسطينية إعلان موعد جديد للانتخابات حال ضمان عدم وضع عراقيل أمام الانتخابات في مدينة القدس.

وأصدر الرئيس محمود عباس، مساء أمس، مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل إجراء الانتخابات العامة، التي تمت الدعوة لها سابقا إلى أجل غير مسمى.

وبحسب المرسوم الرئاسي، الذي أوردته الوكالة الرسمية للأنباء ”وفا“، فقد تم تأجيل الانتخابات الفلسطينية بعد منع إسرائيل إجراءها في مدينة القدس.