مقتل 3 ضباط عراقيين في انفجار عبوتين ناسفتين شمالي بغداد

قتل وأصيب ثمانية منتسبين في الجيش العراقي، بينهم ثلاثة ضباط، مساء الجمعة، إثر انفجار عبوتين ناسفتين شمالي بغداد.

وذكر مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، أن ”عبوة ناسفة انفجرت على دورية للجيش العراقي، مما أدى إلى مقتل ضابطين وإصابة ثلاثة منتسبين آخرين“.

وأضاف المصدر، الذي طلب إخفاء هويته، أن ”تعزيزات عسكرية وصلت إلى مواقع للحادث، لكن عبوة ناسفة أخرى انفجرت وأدت إلى مقتل ضابط وإصابة منتسبين اثنين“.

ولفت إلى أن ”المنطقة شهدت عقب ذلك انتشاراً عسكرياً مكثفاً، تحسباً للطوارئ، فيما أطلقت قوة أمنية، رحلة بحث وتفتيش عن المتورطين بالحادث“.

وكانت خلية الإعلام الأمني (رسمية) أعلنت قبل ذلك، مقتل أربعة من عناصر الجيش بانفجار عبوة ناسفة.

وتتعرض القوات الأمنية العراقية، إلى هجمات متكررة بالعبوات الناسفة أو صواريخ الكاتيوشا، وسط تحذيرات من تنامي قوة تنظيم داعش.