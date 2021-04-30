السودان يطالب القادة الأفارقة بالضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة

دعا السودان، اليوم الجمعة، قادة الدول الأفريقية للضغط على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وطالبت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، القادة الأفارقة، والاتحاد الأفريقي، بـ“الضغط على الجانب الإثيوبي للوصول إلى اتفاق مُلزم بين الأطراف الثلاثة يفتح الطريق أمام التعاون التنموي“. مجددة موقف بلادها الثابت من قضية سد النهضة، و التزامه باتفاق إعلان المبادئ وبكل الاتفاقيات.

وقالت الوزيرة، خلال اجتماع مع أفراد الجالية السودانية في روندا:“طالبنا بتوسعة الآلية برئاسة الاتحاد الأفريقي لحرصنا على مفاوضات منتجة“، مضيفة:“نسعى بكل السُّبل السلمية لتحقيق مصلحة السودان“.

و أشارت إلى“حرص السودان على إقامة علاقات مُتوازنة مع كل الدول“، وأوضحت أن رئيس الوزراء السوداني كرئيس لمنظمة ”الإيغاد“ يعمل على تحقيق السلام في المنطقة.

وكشفت مريم الصادق المهدي، أن مؤتمر باريس الذي سيعقد، في مايو /أيار، سيقدم السودان للعالم وفق شراكة إستراتيجية بنهجٍ جديدٍ، وهو مدخل لإعفاء ديون السودان الخارجية، وتقديم نموذج الثورة السودانية للعالم.

وتتخوف دولتا السودان، ومصر، من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، في يوليو/ تموز المقبل، قبل وصول الدول الثلاث إلى اتفاق ملزم بشأن بناء وتشغيل السد.