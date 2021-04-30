هنية: أسباب تأجيل الانتخابات الفلسطينية "غير مقنعة"

اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة ”حماس“ إسماعيل هنية، مساء الجمعة، أن أسباب تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس ”غير مقنعة“.

وقال هنية في كلمة له: ”كنا نأمل أن تمضي العملية الانتخابية حتى منتهاها، ولكن للأسف الشديد أنها لم تكتمل لأسباب غير مقنعة إطلاقًا“؛ مضيفا: ”كنا نعلم وندرك أن إسرائيل قد تمنع الانتخابات في القدس، ومع ذلك كل الفصائل والمشاركين في الحوار أكدوا أننا سنمضي في هذه المعركة“.

وتابع: ”ما دام القرار مرهونًا بالاحتلال وبروتوكولات أوسلو، معنى ذلك أن التأجيل يعني الإلغاء، ومصادرة حق شعبنا الفلسطيني في اختيار قياداته“، مشيراً إلى أن حركته طلبت أن يكون الاجتماع القيادي الذي عقد في مدينة رام الله، الخميس، لمناقشة كيفية إجراء الانتخابات في القدس لا الحديث عن تأجيلها.

وفي سياق آخر، قال عضو المكتب السياسي للحركة، سهيل الهندي، إن حماس ستدعو لعقد اجتماع قيادي لكافة الفصائل الفلسطينية؛ من أجل بحث خطوة عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية بشكل منفرد.

وأضاف الهندي، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن ”الحركة ترفض القرار جملة وتفصيلاً، وستبحث مع الكل الفلسطيني سبل الرد عليه، وما هو المطلوب من أجل إنهاء حالة التفرد السياسية للسلطة الفلسطينية وحركة فتح بالقرار الفلسطيني“.

وأشار الهندي إلى أن قرار عباس ”مرفوض سياسياً وفصائلياً وشعبياً“، مؤكداً أن الرفض الشعبي واضح لقرار عباس، خاصة في ظل المظاهرات التي عمت مدنا بالضفة الغربية وقطاع غزة رفضاً للقرار الجائر.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن الليلة الماضية تأجيل الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس؛ وذلك بسبب رفض إسرائيل إجراءها في الأراضي المقدسة.