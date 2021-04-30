داخلية حماس بغزة تعتذر للصحفية رواء مرشد وتقرر حبس المعتدي عليها‎

كشفت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، تفاصيل نتائج لجنة التحقيق التي شكلت في قضية الاعتداء على الصحفية رواء مرشد من قبل عنصر أمن تابع لها بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

وقال الناطق باسم داخلية حماس، إياد البزم، إن الوزارة أنهت التحقيق في الشكوى المقدمة من الصحفية رواء مرشد بالاعتداء عليها أثناء تواجدها بمنطقة ”حجر الديك“ الحدودية وسط قطاع غزة.

وأضاف البزم، في تصريح صحفي: ”تم الاستماع لإفادة المشتكية وإفادات شاب وفتاة آخريْن كانوا بصحبتها، بالإضافة لإفادة عنصرين من قوة ”حماة الثغور“ التابع لحماس، اللذين كانا مناوبيْن وقت الحدث.

وتابع البزم: ”تواجد المواطنة مرشد ومن معها في المنطقة المذكورة بغرض التصوير الشخصي، لم يكن في مهمة عمل رسمية، كما لم تقم بالتنسيق والإشعار لدخول المنطقة كونها منطقة حدودية، خاصة مع تزامن وجودها في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي يوم الأحد الماضي.

وأكمل البزم: ”لم تبرز المواطنة مرشد أي بطاقة تثبت عملها الصحفي أو أنها في مهمة رسمية عندما طلب منها عناصر ”حماة الثغور“ ذلك، فيما أبرزت بطاقة الهوية الشخصية فيما بعد“، مشيرا إلى أن عنصر الأمن خالف التعليمات الخاصة بالتعامل مع المواطنين، وقام بضرب الصحفية مرشد بغصن شجرة ثم قام زميله باستدراك الأمر وسمح لها بمغادرة المكان.

وأشار إلى أنه تقرر إيقاع عقوبة الحبس على عنصر ”حماة الثغور“، الذي اعتدى على المواطنة ”رواء مرشد“، إضافة إلى تقديم الاعتذار لها، متابعا: ”نؤكد على جميع الصحفيين بضرورة اتباع إجراءات التنسيق المتعارف عليها قبل دخول المناطق الحدودية، مع اصطحاب البطاقات التعريفية“.

وفي وقت سابق، كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، تفاصيل اعتداء الأمن التابع لحركة حماس في قطاع غزة، على الصحفية رواء أبو مرشد، بسبب عدم ارتدائها الحجاب ومظهرها العام.

وقالت النقابة، في بيان صحفي، إنها ”تستنكر الاعتداء الهمجي الذي نفذه أحد عناصر الضبط الميداني التابعين لحركة حماس بحق الصحفية رواء أبو مرشد وما تعرضت له من إهانات غير مقبولة بسبب عدم ارتدائها الحجاب“.