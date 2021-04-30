تشييع جثمان الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للعاهل الأردني

شُيع اليوم الجمعة، جثمان الأمير محمد بن طلال بن الحسين، الممثل الشخصي للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي توفي أمس بالعاصمة الأردنية عمان، عن عمر يناهز الـ80 عام.

وكان الديوان الملكي في الأردن، قد أعلن في بيان مقتضب أمس الخميس، أن ”الأمير محمد بن طلال بن الحسين، الممثل الشخصي لعاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني، توفي“.

وشارك الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، وعدد من أمراء الأسرة الهاشمية المالكة في الأردن اليوم الجمعة، في تشييع جثمان الأمير محمد بن طلال، إلى الأضرحة الملكية.

وتناقلت وسائل إعلام محلية جانبًا من مراسم تشييع الأمير الراحل، وذلك بعد أن أدى الملك والحضور صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص.

وشغل الأمير الراحل منصب ولي عهد الأردن خلال حكم الملك الحسين من العام 1952 ولغاية 1962 حيث أعفي من المنصب، وعيّن ممثلا شخصيًا للملك عام 1973 وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى وفاته اليوم.

وتزوج الأمير محمد بن طلال مرتين، الأولى في العالم 1964 من الفلسطينية فريال إرشيد، وأنجبا الأميرين طلال وغازي، قبل انفصالهما العام 1978، ثم تزوج عام 1981 من تغريد المجالي ابنة رئيس وزراء الأردن الأسبق هزاع المجالي.