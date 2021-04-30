العراق.. تحذيرات من استغلال مؤسسات الدولة للترويج الحزبي واستغلال "المال المنفلت" في الانتخابات المقبلة

تصاعدت حدة التحذيرات في العراق، من استغلال المؤسسات الحكومية الرسمية، ضمن الماكينة الانتخابية، وتسخير موارد الدولة في الحملات الدعائية خلال الانتخابات التشريعية المبكرة، المزمع إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، استجابة لضغط ساحات الاحتجاج.

وتتخوف أوساط سياسية ومجتمعية من استغلال الموارد المالية للدولة ضمن حملات الانتخابات أو ما بات يُعرف بـ“المال المنفلت“، خاصة في ظل الحراك الدائر لاستبدال بعض الوزراء في الحكومة.

ومؤخرا، حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزراء حكومته، من استغلال وزاراتهم لأغراض انتخابية، فيما أكد أنهم جاؤوا لأسباب خدمية وليس لأهداف سياسية.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، مخاطبا وزراء حكومته: إن ”عليكم أن تتذكروا أنكم جئتم لأسباب خدماتية لخدمة أبناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات، وعليكم عدم استغلال وزاراتكم للانتخابات“.

إحدى أدوات الفساد

ويشكل استغلال موارد الدولة، إحدى أدوات الفساد في المواسم الانتخابية، حيث تلجأ بعض الأحزاب إلى وزرائها في الحكومة، لتمويل حملاتها الانتخابية، أو إحالة عقود مربحة إلى شركاتها الخاصة.

وقال النائب في البرلمان العراقي، محمد الخالدي: إن ”تلك المسألة موجودة ولاحظناها بأشكال مختلفة، من أبرزها تنفيذ مرشحين حزبيين مشروعات في المناطق والأحياء الفقيرة، مثل تعبيد الشوارع، وإنشاء مشاريع الصرف الصحي، وإيصال الماء الصالح للشرب، وهذا كله من الموارد المالية للدولة“.

وأضاف الخالدي لـ“إرم نيوز“، أن ”على الحكومة التدخل بشكل مباشر في هذه المسألة ومتابعتها، إذ يجب إبعاد الموازنة المالية عن اقتصادات تلك الكتل، كما أن على دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات مراقبة تلك الوسائل“.

ولفت إلى أن ”بعض المرشحين نفذوا خلال الفترة الماضية في بعض المحافظات، مشاريع عدة، بتمويل من الوزارات التابعة لأحزابهم“.

وينشط عشرات النواب من خلال مكاتبهم الخاصة التي تنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يشرفون على مشاريع التأهيل والخدمات وغيرها، خاصة إكساء الشوارع بمادة ”السبيس“، وهي الرمل الذي يوضع قبل التبليط، تمهيدا لمرحلة أخرى.

وحذر برلمانيون من رغبة كتل سياسية بتغيير وزراء، في حكومة الكاظمي، تمهيدا للموسم الانتخابي.

تغيير الوزراء

وكشف النائب عن تحالف ”سائرون“، رياض المسعودي، عن توجه لدى بعض الكتل لإجراء تغييرات بعدد من الوزارات، فيما حذر من أن بعض هذه التغييرات، قد تكون بهدف الاستحواذ على موارد الوزارات قبل الانتخابات المزمع إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال المسعودي في تصريح صحفي: إن ”هناك توجها لدى الكتل السياسية لتغيير وزراء عدة وزارات، أبرزها الصحة والمالية والكهرباء“.

وأضاف أن ”التغيير قد يطال الوزارات التي تحتوي على أموال كبيرة، والغاية من التغيير سيطرة بعض الكتل السياسية عليها قبل الانتخابات“، مبينا أن ”عملية التغيير قد تطال وزراء غير مسنودين بحزب قوي“.

ومثّل التصويت المحلي، أو المدفوع بالمال السياسي، أحد مظاهر الانتخابات في العراق، خلال السنوات الماضية، حيث ينشط النواب قبل الانتخابات، من خلال توزيع المساعدات المالية، وإجراء بطولات رياضية لاستقطاب شريحة الشباب، فضلا عن افتتاح مشاريع خيرية تكون غالبا مؤقتة.

ويقول مختصون، إن القوانين العراقية لم تحدد سقفا واضحا للحملات الانتخابية، كما تفتقر القوانين الخاصة بالانتخابات، إلى فقرة تحدد ذلك، وهو ما يجعل الكتل السياسية البارزة تنفق أموالا طائلة على دعايتها، فيما تقف الأحزاب الجديدة عاجزة أمام هذا التدفق الكبير للمال السياسي المتحصل غالبا من استغلال موارد الدولة، والاعتماد على إمكانياتها.

ويرى المراقب للشأن العراقي، وائل الشمري، أن ”الحراك السياسي الدائر بشأن تغيير عدة وزارات، يهدف إلى تسخير موارد تلك المؤسسات في الدعاية الانتخابية، واستغلالها لصالح تلك الأحزاب، التي تنفق أموالا طائلة على دعاياتها، وهو ما يضطرها إلى سرقة المال العام، أو منح عقود لشركات مقربة منها، خلافا للضوابط والقوانين“.

وأضاف لـ“إرم نيوز“، أن ”المواطن العراقي بات لديه وعي جيد في مسألة الاستغلال الانتخابي، وهو قادر اليوم على تمييز الكتل الوطنية من غيرها، خاصة وأنه جرّب الطبقة السياسية الحالية بشكل متكرر، خلال السنوات الماضية“.

وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، ثار الكثير من الجدل بشأن نزاهة الانتخابات في البلد الذي يعاني من فساد مستشر على نطاق واسع، وفق تقارير دولية، ومن فوضى سلاح في ظل وجود عدد كبير من الميليشيات المنفلتة، وسطوة المال السياسي.