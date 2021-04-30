"الصحفيين الفلسطينيين" تتهم حماس بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية"

اتهمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بارتكابها ما وصفتها بـ“جريمة ضد الإنسانية“ عقب احتجازها صحفي.

وكشفت النقابة تفاصيل اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، الصحفي صخر أبو عون، قبل ساعات من وفاة نجله الوحيد بسبب خطأ طبي في أحد مستشفيات القطاع الذي تسيطر عليه حماس منذ 2007.

واستنكرت النقابة، في بيان صحفي أصدرته الخميس، استدعاء أمن حماس الصحفي الفلسطيني واحتجازه حتى لساعات لحين وفاة ابنه في المستشفى، مشيرة إلى أنه ”تم استدعاءه بسبب كتابته عن خطأ واهمال طبي حدث مع ابنه“.

وأضافت النقابة: ”سحب من الصحفي صخر أبو عون هاتفه المحمول وأجبر على مسح المنشور الذي كتبه على صفحته الشخصية في فيسبوك، كما أجبر على التوقيع على تعهد بعدم الكتابة عن الموضوع وظل محتجزاً في مقرهم الأمني حتى وصل خبر وفاة ابنه“.

وتابعت النقابة: ”إن ما حدث جريمة ضد الإنسانية وتعبر عن عقلية انتقامية وتفكير أسود لا يراعي الظروف الإنسانية القاسية التي يمر بها زميلنا صخر بسبب دخول ابنه في غيبوبة أدت لوفاته، ونحمل قيادة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذا الاستدعاء وتقييد حرية الإعلام ونطالبها بوقف سياسة الاستدعاءات والاعتقال للصحفيين على خلفية حرية الراي والتعبير“.

وكتب صخر أبو عون على فيسبوك: ”انتقل إلى رحمة الله ابني مدحت صخر أبو العون.. تنويه صلاة الجنازة في مسجد البورنو الشفاء بعد صلاة العصر مباشرة، والعزاء في المقبرة.. نم قرير العين يا حبيبي، الله ارحم فيك من البشر الظالمة، حسبنا الله ونعم الوكيل“.

https://web.facebook.com/sakher.abueloun/posts/3905777179501527

يأتي ذلك بعد أيام من الاعتداء على صحفية في قطاع غزة من قبل عنصر أمن تابع لحركة حماس، وذلك بسبب عدم ارتدائها للحجاب، الأمر الذي أثار غضباً عارماً في الأوساط الفلسطينية.