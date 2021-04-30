فصائل فلسطينية: تأجيل الانتخابات "انقلاب وخطوة بالاتجاه الخاطئ".. وحماس تتحدى

أعربت فصائل فلسطينية، عن رفضها قرار الرئيس محمود عباس، تأجيل الانتخابات الفلسطينية، والذي أعلن عنه، الخميس، بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية بمدينة رام الله رفضت حركتي حماس والجهاد الإسلامي المشاركة فيه.

وقالت حركة حماس في بيان: ”تلقينا ببالغ الأسف قرار حركة فتح والسلطة الفلسطينية، تعطيل الانتخابات الفلسطينية، وهما تتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته“.

وأضاف البيان: ”يمثل ذلك انقلابا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه، ولقد أثبت شعبنا في القدس قدرته على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك“.

وتابع: ”لقد قاطعت حركة حماس اجتماع القيادة لأنها كانت تعلم مسبقا أن حركة فتح والسلطة ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات لحسابات أخرى لا علاقة لها بموضوع القدس“.

وقالت المرشحة عن قائمة ”القدس موعدنا“ التابعة لحماس، سمر حمد، إن القائمة ”ترفض ما تم الإعلان عنه بتأجيل الانتخابات، ويؤسفنا أن يحرم الشعب الفلسطيني من استحقاق وحق له تحت مبررات واهية ما هي إلا استجابة لإرادة المحتل بعدم ترتيب البيت الفلسطيني“، على حد تعبيرها.

حماس تتحدى

وأكدت حركة حماس أنها مصرة على إطلاق دعايتها الانتخابية، معتبرة ذلك ”رسالة احتجاج ورفض“ لقرار تأجيل الانتخابات.

ونقلت صحيفة ”فلسطين“ التابعة لحماس، عن رئيس الحملة الانتخابية للحركة، محمد المدهون، إن ”الدعاية الانتخابية ستنطلق كرسالة احتجاج وتأكيد على حق شعبنا في الانتخابات في الداخل والخارج وتأكيدا للجاهزية بأن القدس موعدنا“.

خطوة في الاتجاه الخاطئ

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنها ”حرصت على المشاركة في اجتماع القيادة الفلسطينية على قاعدة بذل كل الجهود لاستكمال متطلبات إجراء الانتخابات، لكن ”نجدد موقفنا الرافض لتأجيل الانتخابات وعبرنا عن ذلك خلال الاجتماع“.

وأضافت الجبهة، في بيان صحفي: ”سنسعى بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفاف وطني وشعبي يفرض على القيادة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني“.

وفي السياق، قال أشرف دحلان مفوض قائمة المستقبل للانتخابات التشريعية، التابعة لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن القائمة ”ترفض قرار تأجيل الانتخابات، كونه خطوة في الاتجاه الخاطئ، تكرس الانقسام الفلسطيني وتعطي لكل المتنفذين فرصة للاستمرار بمشروعهم الشخصي“.

وشدد دحلان، في بيان صحفي على أنه ”يجب توحيد كافة الخطوات الفلسطينية لمواجهة هذا القرار، إذ أن كافة القوائم الانتخابية تكتسب شرعية قانونية، وعليها أن تبادر مجتمعة لمواجهة هذا التغول على العملية الديمقراطية“، على حد تعبيره.

وأكد أن ”قائمة المستقبل ستستخدم كافة الوسائل القانونية المشروعة ضد قرار التأجيل“، محذرا من أن عدم إجراء الانتخابات ”يعني استمرار الوضع القائم الكارثي؛ خاصة أن الحالة الفلسطينية منقسمة على ذاتها، كما أن عدم إجراء الانتخابات، يعني استمرار حالة الحصار في غزة أو الانتقال للأسوأ“.

مؤامرة

بدورها، أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وقائمتها ”المبادرة الوطنية الفلسطينية للتغيير وإنهاء الانقسام“ رفضها لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، ودعت الى التراجع عنه وإجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس.

وقالت المبادرة، في بيان صحفي: ”إننا نرفض قرارات الاحتلال ونرفض مؤامرته لاستثناء القدس من الانتخابات لتمرير صفقة القرن، ولكننا نرفض أيضا إعطاء الاحتلال حق الفيتو على الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية، ولذلك نعيد تأكيد موقفنا بضرورة إجراء الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال وجعلها معركة مقاومة شعبية وأداة للوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال“.

ودعت المبادرة، إلى ”تضافر الجهود الشعبية والوطنية للعمل من أجل استعادة حق الشعب في إجراء الانتخابات الديمقراطية“.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب نقله التلفزيون الرسمي، الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة أهل القدس.