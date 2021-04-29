بعد تلميحه بتأجيلها.. حماس: عباس يستخدم القدس "شماعة" وسنرد على أي قرار سيصدره

قالت حركة حماس، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يستخدم القدس ”شماعة“ لتأجيل الانتخابات، معتبرة أن قراره في هذا الجانب ”فردي“.

جاء موقف الحركة ردًا على كلمة لعباس ألمح فيها لتأجيل الانتخابات التشريعية المقرر عقدها نهاية الشهر المقبل حتى إشعار آخر بسبب رفض إسرائيل إجراءها في مدينة القدس.

وذكر عضو المكتب السياسي لحماس، سهيل الهندي، أن ”عباس يستخدم الرفض الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في القدس شماعة لتأجيلها“، مشددا على أن ”قرار عباس بتأجيل الانتخابات فردي وتم دون أي توافق وطني بين الفصائل الفلسطينية“.

وأضاف الهندي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”عباس تفرد بقرار تأجيل الانتخابات، والأولى أن يستجيب للهبة الشعبية التي عبرت عنها الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة اليوم برفض تأجيل الانتخابات، والأجدر بنا أن نحول قرار الانتخابات لساحة اشتباك سياسي مع الاحتلال الإسرائيلي“.

وأشار إلى أن ”خطاب عباس في اجتماع اليوم مخيب للآمال ولا يعكس موقف الشارع الفلسطيني وفصائله، الأمر الذي يوجب على الرئيس الفلسطيني إعادة النظر في هذا القرار الكارثي“، متسائلاً عن ”الموعد الذي يقترحه عباس لإجراء تلك الانتخابات“.

وأكمل: ”يجب أن نفرض على الاحتلال إجراءها بالقدس وجميعنا نرفض الانتخابات بدون القدس ولكن دون أن نستسلم لقرار الاحتلال الإسرائيلي، وعلينا أن نساند الهبة الشعبية في المدينة المقدسة للوصول إلى الانتخابات وليس الإعلان عن تأجيلها“.

وأكد الهندي، أن حماس ”لم توافق بالمطلق على تأجيل الانتخابات في حال تعذر إجراؤها في القدس خلال اجتماعات القيادة الفلسطينية السابقة بالعاصمة المصرية القاهرة“، لافتا إلى أن ”كل ما تروجه السلطة الفلسطينية وحركة فتح بهذا الشأن عار عن الصحة“.

وشدد على أن ”حركة حماس بصدد اتخاذ مجموعة من الخطوات للرد على احتمالات تأجيل الانتخابات الفلسطينية“، مبينا أنه ”سيتم الإعلان عن تلك القرارات فور إعلان عباس رسميا تأجيل الانتخابات“.

ومساء اليوم الخميس، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن إسرائيل أبلغت الاتحاد الأوروبي رسميًا رفضها إجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وقال عباس إن ”تل أبيب تذرعت بعدم وجود حكومة لديها من أجل البت بالسماح في إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة“.

وأضاف، خلال كلمة في افتتاح اجتماع بحضور فصائل فلسطينية، أن ”الاتحاد الأوروبي طلب إصدار مراسيم بإجراء الانتخابات، وأعرب عن دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية“.

وتابع: ”كنا ننتظر جوابا من أوروبا ووسعنا الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، وكنا ننتظر أن نسمع موقفا حول إجراء الانتخابات، وأرسلنا رسائل مكتوبة للوفاء بالوعود بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس، ولم يأتِ جواب“.