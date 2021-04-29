وسط توقعات بتأجيلها.. السلطة الفلسطينية تعقد اجتماعا لحسم مصير الانتخابات

تتجه الأنظار، اليوم، إلى مقر المقاطعة في مدينة رام الله، حيث تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا مهما؛ تحسم من خلاله ملف عقد الانتخابات الفلسطينية الأولى منذ 15 عاما، وسط تجاذبات كبيرة.

ويترأس الرئيس محمود عباس، اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، حيث وجهت الدعوات للفصائل الفلسطينية جميعها لحضور هذا الاجتماع، لاتخاذ قرار مناسب يتعامل مع عدم الرد الإسرائيلي على إجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وتقاطع حركتا حماس والجهاد الإسلامي غير المنضويتين تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، هذا الاجتماع، فيما تؤكد حركة حماس رفضها القاطع لتأجيل الانتخابات، في حين قررت حركة الجهاد الإسلامي عدم المشاركة فيها.

ويرى مراقبون أن الاجتماع سينتج عنه أحد ثلاثة قرارات، أولها تأجيل إجراء الانتخابات الفلسطينية وهو القرار الأرجح اتخاذه، أما القرار الثاني المحتمل فهو المضي قدما في إجراء الانتخابات، في حين سيكون القرار الثالث المحتمل هو إعطاء المزيد من الفرصة لجهود الوسطاء قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير الانتخابات.

وكان الرئيس عباس، أكد على أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس، حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين برعاية دولية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، عن ممثل الاتحاد الأوروبي دعم أوروبا لإجراء الانتخابات الفلسطينية، وأن الاتحاد يواصل اتصالاته المكثفة مع إسرائيل لإجرائها في مدينة القدس الشرقية، وذلك بعد اللقاء الذي أجراه الرئيس الفلسطيني مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء.

وسابقا أعلن مسؤولون فلسطينيون أن إسرائيل رفضت طلبا قدمته السلطة الفلسطينية بشأن السماح بإجراء الانتخابات التشريعية في شرق القدس.

وقال نائب حركة فتح محمود العالول، في تصريح لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، إنه ”يجب اتخاذ الموقف النهائي حول الانتخابات قبل بدء الدعاية الانتخابية للقوائم“، مؤكدا على أن القدس جزء أساسي من أي خيار للقيادة.

واعتبر العالول، الذهاب للانتخابات بدون مدينة القدس ”خيانة“، مشيرا إلى أنها مسألة سياسية سيادية، وإجراؤها بدون المدينة المقدسة يعني التساوق مع خطة ”صفقة القرن“، وفق قوله.

ورأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن القيادة، ستقيم في اجتماعها الليلة، كافة المعطيات الموجودة حول إمكانية مواصلة الخطوات باتجاه إجراء الانتخابات والسعي إلى أوسع اتفاق وطني فلسطيني لمعرفة الخيار الأفضل في مواجهة مسألة إجراء الانتخابات في القدس.

وأضاف مجدلاني في حديث لإذاعة ”صوت فلسطين“، ”رغم الضرورة والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، على اعتبار أن ذلك مدخل لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والشراكة السياسية وتجديد بنية النظام السياسي، إلا أنه لا يمكن مقايضة كل هذه الأمور بالتخلي عن القدس بعدم مشاركتها في الانتخابات“.

احتمالية تأجيل الانتخابات قُوبلت برفض فلسطيني واسع من قبل الفصائل الفلسطينية التي دعت لاعتبار يوم الانتخابات معركة في القدس، وهو ما أعلنته حماس في بيان صحفي لها، حيث أكدت على أن يوم الانتخابات في القدس يجب أن يكون وطنيا بامتياز، داعية المقدسيين إلى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

كما رفضت الحركة فكرة تأجيل الانتخابات، أو إلغائها، ورأت أن الحل هو الاجتماع وطنيا لبحث آليات فرض الانتخابات في القدس دون إذن أو تنسيق مع الاحتلال، وفق بيانها.

وأوضحت حماس، أنها ليست جزءا من التأجيل أو الإلغاء، ولن تمنح له الغطاء، لافتة إلى أن التأجيل يأتي استجابة لضغوطات أطراف أخرى لا يهمها مصلحة الشعب الفلسطيني.

أما حركة الجهاد الإسلامي، فأكدت أنها لن تشارك في اجتماع الفصائل لمناقشة ملف الانتخابات الفلسطينية؛ لأسبابٍ منطقية تستند إلى الرؤية والموقف الأساسي من الانتخابات.

وأوضحت الجبهة الشعبية أن قرارها هو رفض تأجيل الانتخابات الفلسطينية، مبينة أنها تلقت دعوة لحضور اجتماع الفصائل، حيث ستعبر عن موقفها خلال الاجتماع، الذي سينعقد مساء الخميس، في رام الله.

وغاب الرد الإسرائيلي الحاسم على السلطة الفلسطينية حتى اللحظة، حيث لم تعط إسرائيل قرارها النهائي حتى اللحظة بالإيجاب أو السلب، للسماح للمقدسيين بالترشح والاقتراع.

وبحسب القناة ”12“ العبرية، فقد رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في صفوف قواته في المنطقة الجنوبية وفي مناطق الضفة الغربية قبيل خطاب الرئيس، الذي يتوقع أن يعلن فيه تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

ووفق لجنة الانتخابات الفلسطينية، فإن القوائم الانتخابية تستعد لبدء المرحلة الأخيرة قبل الاقتراع، وهي بدء الدعاية الانتخابية المقررة، السبت.