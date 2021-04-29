اعتقال موظفين عراقيين على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب

أوقف القضاء العراقي، الخميس، عدداً من المسؤولين والموظفين على خلفية حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.

وتسبب حادث مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد السبت الماضي، بمقتل وإصابة نحو 192 شخصاً، في واقعة هزت البلاد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان أن ”محكمة تحقيق الرصافة اتخذت إجراءات تحقيقية عدة منها تدوين أقوال شهود في موقع الحادث وإصدار مذكرات قبض بحق موظفين في المستشفى“.

وأضاف أن ”أوامر القبض شملت مسؤول قسم الصيانة، ومسؤول الدفاع المدني، ومسؤول صيانة اسطوانات الأوكسجين، والمعاون الإداري وموظفين آخرين، وتم إلقاء القبض عليهم وتوقيفهم“.

وقرر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد محمد جابر العطا إثر الحادثة.