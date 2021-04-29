إصابة شرطيين عراقيين خلال إحباط هجوم انتحاري في كركوك

أحبطت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخيمس، هجوما انتحاريا في محافظة كركوك شمالي العراق؛ ما أدى إلى إصابة عنصرين من الشرطة المحلية.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن ”الأمن الوطني قتل انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا حاول تفجير نفسه وسط كركوك“.

وأوضحت الخلية أن ”اثنين من أفراد الحماية أصيبوا بعد تفجير الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس مديرية الأمن الوطني في كركوك“.

وتتعرض القوات الأمنية العراقية إلى هجمات بالعبوات الناسفة أو الأسلحة المباشرة بشكل متكرر من قبل عناصر داعش، في المحافظات التي كان يسيطر عليها سابقا.