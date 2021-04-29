مصادر: ظريف أخفق في توحيد الأحزاب الشيعية بالعراق لخوض انتخابات البرلمان

أفادت مصادر سياسية في العاصمة العراقية بغداد، بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ”أخفق“ في توحيد صفوف القوى الشيعية لتشكيل تحالف واحد، خلال الانتخابات النيابية المبكرة.

وزار ظريف بغداد، هذا الأسبوع، والتقى القيادات السياسية في البلاد، بالإضافة إلى قادة الأحزاب الشيعية وبعضاً من الأحزاب السنية كذلك.

وقال مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“ إن ”ظريف حضر اجتماعا لكبار قادة الأحزاب الشيعية في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، حيث اقترح عليهم توحيد أحزابهم تحت مظلة واحدة، بقيادة جماعية، لخوض الانتخابات المقبلة، لضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من مقاعد المجلس النيابي“.

وأضاف المصدر، الذي طلب إخفاء هويته، أن ”ظريف لم يتمكن من إقناع القادة الذين التقاهم بمشروعه لتوحيد البيت الشيعي، بسبب عمق الخلافات بين الأطراف، مثل المالكي والصدر، وغيرهم، فضلا عن ضيق الوقت بالنسبة لتسجيل التحالفات في المفوضية، لتنتهي جولة ظريف دون تحقيق مبتغاه منها“.

ولفت إلى أن ”ظريف التقى رئيس تحالف العزم (سني) خميس الخنجر، لإظهار الدعم له، وإيصال رسائل إلى الأطراف الشيعية بضرورة التحالف معه مستقبلا، أو التصالح في أقل الأحوال“.

وأبرز الحاضرين وفق الصور التي خرجت من الاجتماع، هم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري نصار الربيعي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وأحزاب صغيرة أخرى، مثل المجلس الأعلى.

وجاء هذا الاجتماع بعد حسم أغلب القوى الشيعية، أمرها بشأن المشاركة في الانتخابات، حيث أعلن تحالف الفتح أنه سيخوض السباق الانتخابي لوحده، كما هو الحال بالنسبة للكتلة الصدرية التي شكّلها مقتدى الصدر، فضلاً عن ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي، فيما لم يحسم تيار الحكمة قراره النهائي لغاية الآن.

وتخشى تلك الأطراف من ذهاب عدد كبير من المقاعد النيابية للكتل السياسية الأخرى، بسبب القانون الانتخابي الجديد، الذي اعتمد الدوائر المتعددة، والفائز الأعلى.

ودعت مفوضية الانتخابات في بيان صحفي الثلاثاء، التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، إلى الاستفادة مما تبقى من الفترة المتاحة لاستقبال تسجيل التحالفات السياسية، وقوائم المرشحين في موعدها الأخير الأول من مايو المقبل.

وتمتلك الكتل الشيعية، نحو 180 مقعداً في البرلمان العراقي المؤلف من 329 مقعداً وهو ما يؤهلهم لاحتكار تشكيل الحكومة لو أرادوا ذلك، لكن كون العراق بلدا تعدديا فإنه يصعب حكمه من قبل طرف واحد أو طائفة واحدة.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، إلى إحياء التحالف الوطني، لكن دعوته لم تلق استجابة من الكتل الشيعية، وهو ما رد عليه الصدر، بإعلان رغبته بترشيح شخصية تابعة له لرئاسة الحكومة المقبلة.

ويمتلك الصدر في البرلمان الحالي، كتلة ”سائرون“ وهي الأكثر عددًا في مجلس النواب، ما يتيح له تمرير القوانين التي يرغب بها وإبعاد أخرى، فضلا عن التأثير في مئات المناصب العليا وطريقة توزيعها.

من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي، عماد محمد، أن ”الخلافات بين الكتل الشيعية تعمقت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، والتباين الحاد في الآراء والتوجهات، وهو ما يصعب معه، العودة إلى طاولة مفاوضات وتصفير المشكلات بين تلك الأطراف، خاصة وأنها دخلت مرحلة كسر العظم“، على حد تعبيره.

وأضاف محمد لـ“إرم نيوز“ أن ”العامل الإيراني الجامع لتلك الأحزاب غاب هذه المرة، وهو قاسم سليماني، الذي كان يتمتع بحضور قوي لدى تلك الأحزاب، ويحظى رأيه بالاحترام، ولم تتمكن إيران من تصدير شخصية أخرى مماثلة له“.

وتابع أن ”ظريف جاء في الوقت بدل الضائع، حيث تقترب مفوضية الانتخابات من إغلاق باب التحالفات“.