وسط توقعات بتأجيل الانتخابات الفلسطينية.. إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لتصعيد محتمل

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن رفع حالة التأهب في الضفة الغربية وعلى جبهة قطاع غزة، تحسبا لتصعيد محتمل في أعقاب التوقعات بتأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وذكرت القناة ”12“ العبرية، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في المناطق الجنوبية والضفة الغربية، قبيل اجتماع يترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المقرر عقده الخميس، والذي من المتوقع أن يعلن خلاله عن تأجيل الانتخابات.

وتعقد القيادة الفلسطينية بحضور عباس، اجتماعا يوم الخميس، من المتوقع أن يعلن خلاله عن تأجيل الانتخابات.

وتقول السلطة الوطنية الفلسطينية، إنها لم تتلق حتى اللحظة أي رد فعل بالإيجاب أو السلب من قبل إسرائيل على السماح للمقدسيين بالاقتراع في القدس الشرقية، وهو ما يمكن أن يدفعها لتأجيل الانتخابات.

وترفض السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات دون السماح للمقدسيين بالمشاركة فيها ترشيحا وتصويتا.