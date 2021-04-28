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"حماس" ترفض تأجيل الانتخابات الفلسطينية وتحمل عباس المسؤولية
تاريخ النشر: 28 أبريل 2021 18:50 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2021 19:55 GMT

"حماس" ترفض تأجيل الانتخابات الفلسطينية وتحمل عباس المسؤولية

أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، رفضها أي خطوة من القيادة الفلسطينية تجاه تأجيل الانتخابات، مشددة على حرصها على إجراء الانتخابات في مدينة القدس. وقالت الحركة في

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المصدر: غزة – إرم نيوز

أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، رفضها أي خطوة من القيادة الفلسطينية تجاه تأجيل الانتخابات، مشددة على حرصها على إجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وقالت الحركة في بيان لها: ”نرفض فكرة تأجيل الانتخابات، أو إلغائها“، ورأت أن ”الحل هو الاجتماع وطنياً لبحث آليات فرض الانتخابات في القدس دون إذن أو تنسيق مع الاحتلال“.

وأضافت: ”الانتخابات حق للشعب الفلسطيني، وقد تأخر هذا الاستحقاق طويلاً، ويجب المحافظة عليه باعتباره حقاً دستورياً سياسياً للأجيال“.

وتابعت حماس: ”الانتخابات في القدس خط أحمر، ولا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل إجراء الانتخابات بدون القدس، والسؤال الذي نطرحه كيف نجري الانتخابات في القدس ونفرضها على الاحتلال، وليس حول مبدأ الانتخابات في القدس“.

وشددت الحركة على أنها ليست جزءاً من التأجيل أو الإلغاء، ولن تمنح له الغطاء، مضيفة: ”تقع مسؤولية قرار الإلغاء أو التأجيل على عاتق من يأخذه مستجيباً لفيتو الاحتلال الذي يهدف إلى الإبقاء على حالة الانقسام“، في إشارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن المقرر أن تعقد القيادة الفلسطينية، يوم الخميس، اجتماعاً قيادياً لبحث مصير إجراء الانتخابات في مدينة القدس، في ظل تجاهل إسرائيل لمطالب فلسطينية بإجرائها في المدينة.

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