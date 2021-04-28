العراق يوقف 3 ضباط كبار إثر هجوم لداعش قرب الحدود مع السعودية

قرر العراق اليوم الأربعاء، توقيف 3 ضباط كبار في وزارة الداخلية، إثر هجوم لتنظيم داعش قرب الحدود مع السعودية.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية قولها إن وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، ”أصدر أوامر بتوقيف ضباط كبار على ذمة التحقيق على خلفية هجوم لتنظيم داعش على نقطة تفتيش في منطقة عرعر الحدودية في الأنبار المحاذية للسعودية يوم أمس، والاستيلاء على أسلحة ومعدات كانت فيه بعد مغادرة عناصر الأمن المخفر“.

وأضافت تلك المصادر أن ”الضباط الذين أودعوا في التوقيف هم كل من قائد حرس الحدود/ المنطقة الخامسة، وآمر لواء حرس الحدود/ المنطقة الخامسة، وآمر الفوج الثالث في لواء حرس الحدود/ المنطقة الخامسة“.

وافتتح معبر عرعر بين العراق والمملكة العربية السعودية العام الماضي، وذلك عقب إغلاق دام 29 عاما.