"الصحفيين الفلسطينيين" تكشف تفاصيل اعتداء أمن حماس على "رواء أبو مرشد"

كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، يوم الأربعاء، تفاصيل اعتداء الأمن التابع لحركة حماس في قطاع غزة، على الصحفية رواء أبو مرشد، بسبب عدم ارتدائها الحجاب ومظهرها العام.

وقالت النقابة، في بيان صحفي، إنها ”تستنكر الاعتداء الهمجي الذي نفذه أحد عناصر الضبط الميداني التابعين لحركة حماس بحق الصحفية رواء ابو مرشد وما تعرضت له من إهانات غير مقبولة بسبب عدم ارتدائها الحجاب“.

وأشار البيان إلى أن أبو مرشد قالت في إفادة للنقابة إنها ”أثناء عملية تصوير يوم الأحد الماضي في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى، حضر عنصران من الضبط الميداني وقاما بمنعها وزميلتها من التصوير ومصادرة الجوال الخاص بزميلتها، واحتجازهما لحين وصول الشرطة النسائية بالرغم من كشفها لهم عن طبيعة عملهما الصحفي“.

وأضافت أبو مرشد أنها ”بعد تواصلها مع وزارة الداخلية بغزة التابعة لحماس تم السماح لهما بمغادرة المكان، وأنه أثناء تسليمها بطاقتها تلفظ عليها عنصر الضبط بكلمات جارحة بسبب مظهرها العام، وعدم ارتداء الحجاب، والذي قابلته بالاستنكار والرفض“.

وتابع البيان: ”ما كان من عنصر الأمن التابع لحماس إلا استلال غصن شجرة والبدء في الاعتداء الهمجي عليها ما تسبب بجراح في كافة أنحاء جسمها، نقلت على إثرها إلى مستشفى الشفاء بغزة، وحررت تقريرا طبيا بما تعرضت له من اعتداء، حيث تقدمت بشكوى بالحادثة إلى داخلية غزة“.

وحملت النقابة ”حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء المشين وغير الأخلاقي، وتطالبها بالاعتذار علنا لها وإعادة الاعتبار للزميلة الصحفية“.

وأكدت أنها ”ستتواصل مع كل المنظمات الحقوقية من أجل محاسبة منفذ هذا الاعتداء قانونيا ونقابيا“.

ولم يصدر أي تعقيب من حركة حماس أو الجهات الأمنية التابعة لها، في الوقت الذي تتكرر فيه الاعتداءات على الصحفيين والعاملين في المجال الحقوقي، فيما تتحجج حماس بين الحين والآخر بأن هذه الأفعال ”أخطاء فردية“.