ميشال عون: لا نقبل أن يكون لبنان معبرا لما يسيء للسعودية

قال رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، إنه لا يقبل أن يكون لبنان معبرا لما يمكن أن يسيء إلى الدول العربية عموما وإلى السعودية ودول الخليج خصوصا.

وأوضح عون، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أن ذلك الموقف ”نظرا للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائما إلى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها“.

وقال: ”المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهدا كبيرا لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح“.

من جانبه، دعا وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عماد حب الله، إلى أهمية وضرورة معالجة آثار القرار السعودي القاضي بوقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، لاستغلالها في تهريب مواد مخدرة، وذلك عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم.

جاءت تصريحات الرئيس والوزير بعد أن أعلنت السعودية عن منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها، لاستغلالها في تهريب مواد مخدرة.

وأعلنت السعودية، الجمعة الماضي، حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، حتى تقدم السلطان اللبنانية ضمانات بشأن إيقاف تهريب المخدرات نحو المملكة.

وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، قال وزير الصناعة خلال اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر بعبدا، الأربعاء، بحضور وفد من أعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين، إن ”حماية الأمن السعودي هو من مسؤوليتنا كلبنانيين“.

وأضاف حب الله: ”أتمنى العمل على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، ليصار إلى ضبط عمليات التهريب؛ لأن ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة بالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان“.‎