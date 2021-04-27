وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين إيران وبلدان الخليج

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بغداد تدفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين إيران وبلدان الخليج، واصفاً زيارة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد أول أمس (الاثنين) بأنها ”مهمة“.

ونقل موقع ”شفقنا“ الإخباري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن فؤاد حسين قوله خلال مقابلة تلفزيونية، إن ”زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف للعراق مهمة، والعراق يدفع بأتجاه تقريب وجهات النظر بين البلدان الخليجية وإيران“.

وأشار حسين إلى أن السياسة الخارجية في زمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تستند على مجموعة من الأسس منها ”أن نكون فاعلين في المحيط الاقليمي ونأخذ المبادرة، وثانيها خلق حالة من التوازن مع المحيط الإقليمي“.

أما الأساس الثالث فقد أوضح بأنه يستند على ”المصالح المشتركة وإبعاد الآخرين عن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وننطلق بعلاقاتنا مع الخارج كفاعلين بعيداً عن المحاور“.

وتابع الوزير العراقي أن ”بلاده صريحة في طرح المسائل بالمنطقة، ولدينا ملفات داخلية فيها إشكالات وتحتاج إلى معالجة ويمكن تحقيق ذلك مع دول الجوار“، مؤكداً على أهمية دور العراق في التقارب بين دول المنطقة.

وأشار إلى أن عدم الاستقرار الداخلي في العراق أثر سلباً على علاقاته مع محيطه الخارجي، مبيناً ”أن بلاده تخطت مرحلة من الانقطاع مع الدول الأخرى ودخلت مرحلة من التعاون في مختلف المجالات“.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل إلى بغداد في زيارة رسمية تستمر يومين التقى خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

كما توجه ظريف يوم الثلاثاء إلى مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان شمال العراق والتقى كبار المسؤولين الأكراد في الإقليم.