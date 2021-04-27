الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله‎

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله، عبرت إلى المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، والعثور على طائرتين سقطتا في وقت سابق بعد اجتيازهما المنطقة الحدودية.

وأضاف جيش الاحتلال، في بيان له، أن قواته حددت في وقت سابق اليوم موقع طائرة مُسيرة أخرى لحزب الله كانت قد أسقطتها على الحدود مع لبنان قبل عدة أسابيع، مردفاً: ”سنواصل العمل لمنع أي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية“.

واعترفت إسرائيل بالعديد من الحوادث التي فقدت فيها طائرات مٌسيرة في السنوات الأخيرة خلال مهام على الحدود اللبنانية، حيث ادعت جماعة حزب الله المدعومة من إيران أنها أسقطتها.

وتهيمن قوات حزب الله، التي خاضت حربا مع إسرائيل في 2006، في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل. وتعهدت بإسقاط الطائرات المُسيرة الإسرائيلية التي تنتهك المجال الجوي اللبناني.