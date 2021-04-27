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الأولى منذ إنشاء إسرائيل.. رحلة جوية من تل أبيب إلى اللاذقية
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 15:58 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 17:25 GMT

الأولى منذ إنشاء إسرائيل.. رحلة جوية من تل أبيب إلى اللاذقية

أفادت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن طائرة روسية أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب، لتحط في قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية السورية، في رحلة تعد الأولى منذ

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المصدر: إرم نيوز

أفادت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن طائرة روسية أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب، لتحط في قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية السورية، في رحلة تعد الأولى منذ إنشاء دولة إسرائيل قبل أكثر من 7 عقود.

ووصلت الطائرة التابعة لسلاح الجو الروسي إلى مطار قاعدة ”حميميم“ التي يتخذ منها الروس مقرًا رئيسًا لقواتهم في سوريا.

وكانت الطائرة وصلت إلى إسرائيل قادمة من موسكو، اليوم الثلاثاء.

وقال الصحفي الإسرائيلي في صحيفة “هارتس” الإسرائيلية آفي شارف، في تغريدة إن طائرة روسية أقلعت من تل أبيب إلى اللاذقية، مشيرًا إلى أنه ”توجد رحلة أخرى مباشرة من تل أبيب إلى اللاذقية بعد 3 أيام من اليوم“.

وكان موقع “ذا وور زون” (The war zone)، المختص في التحليلات العسكرية، رصد، في شباط/فبراير الفائت، أعمال توسيع لمدرجي الطيران الرئيسين في قاعدة حميميم، الأمر الذي سيسمح بدعم المزيد من عمليات النشر المنتظمة للطائرات الأكبر والأكثر حمولة.

ووقعت موسكو مع الحكومة السورية في 2017، عقد إيجار طويل الأمد لقاعدة حميميم لمدة 49 عامًا، فضلًا عن عقد مماثل في مرفأ ”طرطوس“.

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