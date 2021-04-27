الأولى منذ إنشاء إسرائيل.. رحلة جوية من تل أبيب إلى اللاذقية

أفادت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن طائرة روسية أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب، لتحط في قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية السورية، في رحلة تعد الأولى منذ إنشاء دولة إسرائيل قبل أكثر من 7 عقود.

ووصلت الطائرة التابعة لسلاح الجو الروسي إلى مطار قاعدة ”حميميم“ التي يتخذ منها الروس مقرًا رئيسًا لقواتهم في سوريا.

وكانت الطائرة وصلت إلى إسرائيل قادمة من موسكو، اليوم الثلاثاء.

BINGO

After small diplo diversion, an actual DIRECT flight from Israel to Syria, Russian AF vip jet now landing Latakia from Tel Aviv

ra-65992 may happen again on Friday.

wonder what's up

ht @ItayBlumental pic.twitter.com/skuXdAKBXg — avi scharf (@avischarf) April 27, 2021

وقال الصحفي الإسرائيلي في صحيفة “هارتس” الإسرائيلية آفي شارف، في تغريدة إن طائرة روسية أقلعت من تل أبيب إلى اللاذقية، مشيرًا إلى أنه ”توجد رحلة أخرى مباشرة من تل أبيب إلى اللاذقية بعد 3 أيام من اليوم“.

وكان موقع “ذا وور زون” (The war zone)، المختص في التحليلات العسكرية، رصد، في شباط/فبراير الفائت، أعمال توسيع لمدرجي الطيران الرئيسين في قاعدة حميميم، الأمر الذي سيسمح بدعم المزيد من عمليات النشر المنتظمة للطائرات الأكبر والأكثر حمولة.

✈️ 🇸🇾🇷🇺🇮🇱#عاجل

لأول مرة في التاريخ!

رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل و #سوريا قبل قليل حطت في مطار #اللاذقية في سوريا طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي, وصلت مباشرة من مطار بن غوريون الدولي في #إسرائيل. ألطائرة وصلت ظهر اليوم من #موسكو إلى إسرائيل 🇸🇾🇷🇺🇮🇱@avischarf @ItayBlumental pic.twitter.com/xFza8sGWqm — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) April 27, 2021

ووقعت موسكو مع الحكومة السورية في 2017، عقد إيجار طويل الأمد لقاعدة حميميم لمدة 49 عامًا، فضلًا عن عقد مماثل في مرفأ ”طرطوس“.