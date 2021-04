الأولى منذ إنشاء إسرائيل.. رحلة جوية من تل أبيب إلى اللاذقية

أفادت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن طائرة روسية أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب، لتحط في قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية السورية، في رحلة تعد الأولى منذ إنشاء دولة إسرائيل قبل أكثر من 7 عقود.

ووصلت الطائرة التابعة لسلاح الجو الروسي إلى مطار قاعدة ”حميميم“ التي يتخذ منها الروس مقرًا رئيسًا لقواتهم في سوريا.

وكانت الطائرة وصلت إلى إسرائيل قادمة من موسكو، اليوم الثلاثاء.

After small diplo diversion, an actual DIRECT flight from Israel to Syria, Russian AF vip jet now landing Latakia from Tel Aviv

— avi scharf (@avischarf) April 27, 2021