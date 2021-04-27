بعد تعهد لبنان بمكافحة المخدرات.. ضبط 11 كيلو "كوكايين" في مطار بيروت

أعلنت قوات الأمن القبض على مهرب مخدرات مشتبه به في مطار بيروت، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من تعهد لبنان بمكافحة الاتجار في المخدرات؛ لإقناع السعودية برفع حظر فرضته على واردات الفاكهة والخضراوات اللبنانية.

وفرضت السعودية هذا الحظر، في الأسبوع الماضي؛ قائلة إنها صادرت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المنشطة، كانت مخبأة داخل شحنة رمان قادمة من لبنان، وقالت إن نشاط تهريب المخدرات في ارتفاع.

ضبط شحنة كوكايين في مطار بيروت بعد تعهد لبنان بمكافحة المخدرات جاء ذلك بعد يوم من تعهد لبنان بمكافحة المخدرات لإقناع السعودية برفع حظر فرضته على الفاكهة والخضروات اللبنانية. الشرطة قالت إن المهرب كان يحاول تهريب 11 كيلو كوكايين قادما من البرازيل على متن الخطوط الجوية القطرية pic.twitter.com/PnrgkiJM8o — إرم نيوز (@EremNews) April 27, 2021

وأصدرت بلدان خليجية أخرى بيانات تدعم الحظر السعودي؛ ما يثير مخاوف في لبنان- الذي يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة- من أن تحذو هذه البلدان حذو الرياض.

وذكرت قوات الأمن في مطار بيروت، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على رجل كان يحاول تهريب 11 كيلوغراما من الكوكايين إلى البلاد، وكان قادما من البرازيل على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية.