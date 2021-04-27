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بعد تعهد لبنان بمكافحة المخدرات.. ضبط 11 كيلو "كوكايين" في مطار بيروت
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 12:04 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 13:35 GMT

بعد تعهد لبنان بمكافحة المخدرات.. ضبط 11 كيلو "كوكايين" في مطار بيروت

أعلنت قوات الأمن القبض على مهرب مخدرات مشتبه به في مطار بيروت، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من تعهد لبنان بمكافحة الاتجار في المخدرات؛ لإقناع السعودية برفع حظر فرضته

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المصدر: رويترز

أعلنت قوات الأمن القبض على مهرب مخدرات مشتبه به في مطار بيروت، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من تعهد لبنان بمكافحة الاتجار في المخدرات؛ لإقناع السعودية برفع حظر فرضته على واردات الفاكهة والخضراوات اللبنانية.

وفرضت السعودية هذا الحظر، في الأسبوع الماضي؛ قائلة إنها صادرت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المنشطة، كانت مخبأة داخل شحنة رمان قادمة من لبنان، وقالت إن نشاط تهريب المخدرات في ارتفاع.

وأصدرت بلدان خليجية أخرى بيانات تدعم الحظر السعودي؛ ما يثير مخاوف في لبنان- الذي يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة- من أن تحذو هذه البلدان حذو الرياض.

وذكرت قوات الأمن في مطار بيروت، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على رجل كان يحاول تهريب 11 كيلوغراما من الكوكايين إلى البلاد، وكان قادما من البرازيل على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية.

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