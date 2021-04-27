قيادي فلسطيني: إسرائيل رفضت رسميا إجراء الانتخابات بالقدس.. وإعلان التأجيل قد يكون الخميس

أكد عضو المجلس الثوري في حركة فتح عن مدينة القدس، حاتم عبدالقادر، أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية رسميا رفضها إجراء الانتخابات المقبلة في مدينة القدس، معتبرا أن تأجيل الانتخابات أصبح ”أمرا واردا“ وقد يعلن عنه في اجتماع القيادة الفلسطينية الخميس المقبل.

وقال عبدالقادر، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية الرفض الإسرائيلي، خاصة بعد إعادتها العلاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني العام الماضي، مقابل رسالة تقضي بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة“.

وأضاف: ”إسرائيل لم تلتزم بالمادة السادسة من اتفاق أوسلو والتي تقضي بتسهيل الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس“، لافتا إلى أنه ”كان يتوجب على السلطة الفلسطينية قبل إعادة العلاقات مع إسرائيل أن تشترط أن تكون الرسالة مفصلة بما يشمل الانتخابات“.

وتابع: ”السلطة سمحت لإسرائيل فرض فيتو على الانتخابات.. كان من المفترض أن يكون لدينا بدائل حال رفض إسرائيل إجراء الانتخابات بالقدس، لكن لم يكن لدينا أي خطة“.

وشدد القيادي الفلسطيني، على أن ”تأجيل الانتخابات سيكون له انعكاسات سلبية خاصة في غياب البديل لإجراء الانتخابات مع إمكانية العودة للحالة السابقة“.

واعتبر أن ”السيناريو الأرجح في اجتماع الخميس للقيادة الفلسطينية هو تأجيل الانتخابات في ظل الحديث عما يتعلق ببعض الفصائل عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات في القدس“.

وأشار إلى أن تأجيل الانتخابات قد يكون في صالح بعض الفصائل الفلسطينية، خاصة المنضوية في إطار منظمة التحرير لترتيب صفوفها مجددا، خاصة وأنها لم تكن مستعدة بشكل جيد للانتخابات الفلسطينية العامة.

وكانت صحيفة ”أسوشيتد برس“، نقلت الإثنين عن دبلوماسي ومسؤول استخباراتي مصريين، أنه ”تم إطلاعهما على قرار تأجيل الانتخابات الذي سيتم الإعلان عنه يوم الخميس، في اجتماع للفصائل الفلسطينية“.

وقال المسؤولان: إن مصر ”تجري محادثات مع إسرائيل للتوصل إلى حل وسط للسماح بالتصويت، لكن تلك الجهود باءت بالفشل حتى الآن“.